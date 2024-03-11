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«Санпросвет» – детям!

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«Санпросвет» - детям!

В рамках реализации коммуникативного проекта «Санпросвет» специалисты Управления и Центра гигиены продолжают работу по разъяснению основ личной гигиены и профилактики различных заболеваний среди детей и подростков.

Во время проводимых мероприятий в детских садах и школах ребята ознакомились с познавательными роликами Роспотребнадзора, узнали, что нужно делать, чтобы не заболеть самому и не заразить окружающих.

Подобные игровые мероприятия помогают формировать у детей устойчивые знания и основы правильного гигиеничного поведения.

Взято отсюда.

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