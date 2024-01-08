Нефть. Добыча нефти Фото: Unsplash.com

Компания Saudi Aramco готова уменьшить стоимость топлива не только для азиатского рынка, но и на поставки в Северо-Западную Европу, Средиземноморье и Северную Америку

Саудовская Аравия снизит цены на нефть для покупателей во всех регионах, в том числе и на ключевом для Эр-Рияда азиатском рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

По информации СМИ, компания Saudi Aramco готова уменьшить стоимость топлива марки Arab Light на полтора-два доллара за баррель. Нефтяной гигант уже сделал скидку на февральские поставки в Северо-Западную Европу, Средиземноморье и Северную Америку.

“Потребление нефти обычно снижается в феврале и марте. Этот период нефтеперерабатывающие заводы используют для закрытия некоторых предприятий на техническое обслуживание”, — говорится в сообщении.

По данным СМИ, до настоящего времени рынок игнорировал обеспокоенность по поводу войны между Израилем и ХАМАС. Удары хуситов в Красном море также пока не привели к перебоям в поставках и обеспокоенности потребительского рынка.

Уточняется, что мировые цены на нефть снизились впервые с 2020 года.

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