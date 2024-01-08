Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Саудовская Аравия пошла на снижение цены на нефть для всех регионов

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Саудовская Аравия пошла на снижение цены на нефть для всех регионов

Нефть. Добыча нефти Фото: Unsplash.com

Компания Saudi Aramco готова уменьшить стоимость топлива не только для азиатского рынка, но и на поставки в Северо-Западную Европу, Средиземноморье и Северную Америку

Саудовская Аравия снизит цены на нефть для покупателей во всех регионах, в том числе и на ключевом для Эр-Рияда азиатском рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

По информации СМИ, компания Saudi Aramco готова уменьшить стоимость топлива марки Arab Light на полтора-два доллара за баррель. Нефтяной гигант уже сделал скидку на февральские поставки в Северо-Западную Европу, Средиземноморье и Северную Америку.

“Потребление нефти обычно снижается в феврале и марте. Этот период нефтеперерабатывающие заводы используют для закрытия некоторых предприятий на техническое обслуживание”, — говорится в сообщении.

По данным СМИ, до настоящего времени рынок игнорировал обеспокоенность по поводу войны между Израилем и ХАМАС. Удары хуситов в Красном море также пока не привели к перебоям в поставках и обеспокоенности потребительского рынка.

Уточняется, что мировые цены на нефть снизились впервые с 2020 года.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Теперь сдать на права станет проще

08.01.2024

 Интересное

На Алтайской трассе ограничили движение автотранспорта из-за метели

08.01.2024

 Интересное

На трассе М-12 в сторону Москвы образовалось массовое скопление автомобилей

08.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае ограничили движение автотранспорта на четырех трассах

08.01.2024

 Интересное

В Бийске еще одна девочка серьезно пострадал после катания на горке

08.01.2024

 Интересное

Саудовская Аравия пошла на снижение цены на нефть для всех регионов

08.01.2024

 Интересное

Военный аналитик предупредил Казахстан об угрозе путча в 2024 году

08.01.2024

 Интересное

Что обязательно нужно съесть в Бабьи каши. Народные приметы 8 января

08.01.2024

 Интересное

Как вернуться к работе после новогодних выходных: несложная инструкция

08.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix