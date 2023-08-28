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Сбер предупредил о новом виде мошенничества

ГОРНЯК2201 mins

В результате своих сбережений лишаются сразу несколько человек

Фото: unsplash.com

Мошенники научились вовлекать в свои схемы не только жертву, но и ее родственников. Как сообщает ТАСС, о новом способе обмана рассказал зампред правления Сбера Станислав Кузнецов.

“Если один родственник убежден, что пытается предотвратить оформление кредита на свое имя, то и другие члены семьи, доверяя ему, могут потерять критичность восприятия и пострадать от действий злоумышленников”, — заявил он.

В результате своих сбережений лишаются сразу несколько человек. Нередко все они также оказываются должниками по крупным кредитам, средства от которых они отправили мошенникам.

Ранее представители банка “ВТБ” рассказали, что мошенники стали притворяться сотрудниками Центробанка и “Госуслуг”. Злоумышленники звонят людям и говорят о том, что после поднятия ключевой ставки будет выгодно держать деньги на депозитных вкладах, а также предлагают вложить деньги на “безопасный” счет.

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