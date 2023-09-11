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Сбербанк предложит Минсельхозу отказаться от остановки льготных кредитов

ГОРНЯК2201 mins

Вместо этого можно было бы переложить часть роста ключевой ставки на заемщика, считают в организации

Фото: unsplash.com

Сбербанк предложит Минсельхозу отказаться от механизма остановки льготного кредитования при резком росте ключевой ставки. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил старший вице-президент кредитной организации Владимир Ситнов.

“Будем выходить с предложением, может быть, все-таки не включать механизм остановки льготного кредитования, а о возможности перекладывания части роста ставки на заемщика”, – цитирует его РИА Новости.

ВЭФ проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке.

В конце августа в России приостановили выдачу сельской ипотеки. Программу возобновят после изменения экономической ситуации.

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