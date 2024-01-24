Иван Редкокашин Фото: t.me/mod_russia

За выполнение заданий в глубоком тылу пилоту присвоили звание Героя России в августе 2023 года. После тяжелого испытания он вновь вернулся к боевой работе

Пилот штурмовика Су-25 Иван Редкокашин двое суток добирался к российским бойцам с осколком в районе сердца. Пилота сбили над вражеской территорией в марте 2022 года, ему пришлось преодолеть около 100 км до границы, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

Су-25 майора Редкокашина сбили, но он успел катапультироваться. При взрыве ему посекло лицо осколками, один вошел в грудь. После приземления на пилота напали, и ему удалось оторваться от врагов с одним автоматом.

“Наложил повязку на ощупь, как смог. Отдышался, огляделся. Я понимал: низкая облачность, холодно – значит, беспилотники не прилетят. И наши тоже не прилетят. Никто не прилетит: ни свои, ни чужие. Стал дожидаться темноты. К вечеру снег пошел”, – сказал военный.

На два дня при себе у майора были фляжка с водой и три батончика. Оценив обстановку, он при помощи компаса и карты направился на поиски российских военных.

К концу второго дня Редкокашину удалось выйти на российский пост. После проверки личности его отправили в госпиталь, а затем он вернулся к боевой работе.

Взято отсюда