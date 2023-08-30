Сбитый украинский дрон уничтожил сельский туалет в Воронежской области
Люди в инциденте не пострадали. Примерная стоимость подобного беспилотника — 18 млн рублей
Фото: кадр из видео
Сбитый в Воронежской области дрон уничтожил сельский туалет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Украинский беспилотник рухнул в Семилукском районе. Жителям пообещали помочь с восстановлением надворной постройки. Люди в инциденте не пострадали. Cтоимость одного подобного украинского беспилотника составляет 18 млн рублей.
Напомним, что губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказывал, что системы радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили беспилотник в 22 километрах от Воронежа. Он подчеркивал, что никто не пострадал.