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Сбитый украинский дрон уничтожил сельский туалет в Воронежской области

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Сбитый украинский дрон уничтожил сельский туалет в Воронежской области

ГОРНЯК2201 mins

Люди в инциденте не пострадали. Примерная стоимость подобного беспилотника — 18 млн рублей

Фото: кадр из видео

Сбитый в Воронежской области дрон уничтожил сельский туалет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. 

Украинский беспилотник рухнул в Семилукском районе. Жителям пообещали помочь с восстановлением надворной постройки. Люди в инциденте не пострадали. Cтоимость одного подобного украинского беспилотника составляет 18 млн рублей. 

Напомним, что губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказывал, что системы радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили беспилотник в 22 километрах от Воронежа. Он подчеркивал, что никто не пострадал.

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