Рассказываем, как беспилотник смог долетать до нефтебазы в Рязани и как защититься от налетов

13 марта 2024, 17:4091Написать комментарий

Сегодня утром беспилотник атаковал нефтезавод в Рязанской области. Два человека госпитализированы в состоянии средней тяжести. А вчера ночью БПЛА прилетели сразу в девять регионов России. В Минобороны России заявили о 25 сбитых дронах.

MSK1.RU поговорил с военными экспертами о том, как БПЛА удалось долететь до Рязани, почему расширилась география атаки дронов и как защитить российские предприятия от налетов. Ответы на эти вопросы — в нашем материале.

«Дальность полета большая»

По словам военного аналитика и вице-президента Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константина Сивкова, дроны могут запускать как с российской территории, так и с территории Украины. У современных БПЛА большая дальность полета, поэтому они могут долететь как до Рязани, так и до многих других регионов, находящихся далеко от линии фронта.

— У них дальность полета большая, поэтому они туда могут долетать. Идут они в обход средств противовоздушной обороны, — рассказал MSK1.RU Сивков.

Эксперт отметил, что российские вооруженные силы пережили многочисленные реформы в 1990–2000-х годах, и многое, что имелось в СССР, было утрачено.

— Сегодня мы всё это восстанавливаем, восстанавливаем интенсивно, но пока еще [БПЛА] долетают, их сбивают, — объяснил военный аналитик.

Действующий военный, командир одного из подразделений БПЛА-разведки с позывным Волк также считает, что беспилотники могут запускать с территории Украины: модернизированные БПЛА летят до тысячи километров в один конец.

В то же время руководитель компании «Авиаком» Дмитрий Рудик, который ведет курсы для операторов БПЛА, убежден, что беспилотники запускают на территории России.

— Вся граница закрыта РЭБом (средствами радиоэлектронной борьбы. — Прим. ред.), и войска там стоят. Я думаю, вряд ли они могут беспрепятственно прилетать. Поэтому есть вероятность, что они стартуют где-то на территории России, — объяснил он.

А вот как прокомментировал нашим коллегам из 74.RU ситуацию военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

— Я думаю, что их запускают с территории Украины. Дрон дальнего действия — это маленький самолет длиной 3–4 метра, размахом крыла 3–4 метра. Чтобы его запустить, нужно 3, 4, 5, 6 специалистов. Его нужно заправить топливом, это несколько больших канистр. Дрон нужно привезти, собрать. Чтобы он взлетел, нужна площадка длиной метров 100. Такая операция требует привлечения нескольких автомобилей, нескольких специалистов, почти наверняка радиообмен должен происходить. То есть если ФСБ такое пропустит, то это будет прям серьезный фейл, почти невероятный. Не думаю, что операцию такого рода спецслужбы Украины смогут провернуть. Это крайне маловероятно.

Какие дроны атакуют Россию?

По словам действующего военного с позывным Волк, предприятия могут атаковать как самодельные маленькие дроны, так и производственные до 4 метров размахом крыла.

— Там и самодельные, и производственные дроны. По территории РФ везде работают спутники, и, если их будут глушить, это не помеха — всё равно будет по заданным координатам лететь, куда ему нужно, — рассказал собеседник MSK1.RU.

Он также уточнил, что беспилотник на обычной батарейке может летать в течение двух часов, а пустить его можно на 200, 250, 300 километров. При этом он будет весить всего пару килограмм.

Почему расширилась география атак?

По мнению экспертов, выбор мест для атаки БПЛА вряд ли имеет какую-то логику. Скорее всего, их пускают в рандомные регионы, но в важные стратегические объекты.

— Я думаю, там особо выбора-то нет. Захотели — сегодня туда пустили, захотели — туда пустили. Возможно, даже без логики пускают. Не думаю, что есть какая-то задача, — считает командир одного из подразделений БПЛА-разведки с позывным Волк.

Беспилотники всё чаще прилетают в заводы и предприятия, чтобы нанести экономический вред и психологический урон, объяснил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

— Тем более удар носится в то время, когда заканчивается предвыборная кампания. Это, конечно, тоже задача: настроить людей отрицательно к выборной кампании. И конечно же, сейчас весна, начинается сезон всех хозяйственных работ, нужен бензин, другие виды горючего, — рассказал эксперт.

Как защитить предприятия

Чтобы БПЛА не атаковали российские заводы и нефтебазы, необходимо установить систему распознавания беспилотников, считают эксперты. Однако для этого требуется довольно большое финансирование: такие средства стоят в районе 20 миллионов рублей.

В частности, предприятия могут установить так называемый «купол», который может обнаружить БПЛА в районе 50–100 километров.

— Многие предприятия, наверное, жадничают покупать такие системы. Но это самое простое, и они могут предотвратить 99% атак, — сказал наш собеседник.

Дмитрий Рудик подчеркнул, что чем больше объект, тем легче его заметить для средств обнаружения. А если дрон маленький, сбить его сложнее. Но маленькие дроны летают не так далеко.

По мнению военных экспертов, нужно ввести контрразведку, которая сможет вовремя обнаруживать и сбивать БПЛА.

— При этом сбивать их из стрелкового оружия не очень эффективно, потому что нужно попасть именно в топливную систему. Система РЭБ может заглушить беспилотник, но всё равно там есть система наведения. Поэтому вопрос, как бороться с дронами, очень хороший, — объяснил Рудик.

Перенджиев также предложил установить системы постов, где будут караулить люди, вооруженные антидроновым оружием. Также, по мнению эксперта, будет эффективно ввести поисковую работу диверсионных групп на территории России.

Ранее президент России Владимир Путин дал свое объяснение массовой атаке дронов. По его словам, налеты могут быть связаны с грядущими выборами.

Вчера в Минобороны России сообщили, что украинская диверсионная разведывательная группа пыталась проникнуть в Курскую область. MSK1.RU пообщался с жителями региона и узнал, что происходит в регионе.

Взято Источник

13.03.2024