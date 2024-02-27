Сотрудники ведомства устанавливают причины произошедшего

27 февраля 2024, 18:1665Написать комментарий

В Минцифры прокомментировали сбой в работе Telegram и ряда других мессенджеров и сервисов. В ведомстве заявили, что доступ к ним уже восстанавливается.

— Мы совместно с Роскомнадзором проводим работу над установлением причины инцидента, — отметили в Минцифры. — Будем держать вас в курсе ситуации.

В ведомстве добавили, что сбой зафиксировали и в других странах.

Сбой в работе мессенджеров произошел 27 февраля примерно в 12:30 мск. Пользователи массово жаловались на работу Telegram, WhatsApp, Viber и YouTube. В сервисы не могли зайти ни с телефонов, ни с компьютеров.

Это не первый случай в этом месяце, когда мессенджеры перестают работать. Последний раз о массовом сбое Telegram сообщали 18 февраля — тогда к нему не могли подключиться из России, США и Японии.

Взято Источник

27.02.2024