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Сборная края по лёгкой атлетике завоевала более 30 медалей чемпионата и первенства Сибири

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Сборная края по лёгкой атлетике завоевала более 30 медалей чемпионата и первенства Сибири

Соревнования проходили в Хакасии.

В Абакан наша команда отправились внушительным составом – почти 100 человек! Соревновались алтайские легкоатлеты в пяти возрастных группах. В итоге, у нас 16 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей. Плюс один золотой и три бронзовых комплекта в эстафетах. Ещё одно достижение – у спортсмена Савелия Савлукова. На соревнованиях в Екатеринбурге в беге на 600 метров он побил сразу два рекорда – России и Европы. Дальше у первых номеров сборной края – международные соревнования «Русская зима» и чемпионат России. Они пройдут в Москве в феврале.

Сергей Пинчук

Взято отсюда.

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