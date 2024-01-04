Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Сборная России по футболу может сыграть более восьми матчей в 2024 году

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Пока есть договоренность только о матче со сборной Сербии в марте 2024 года

Сборная России по футболу может сыграть более восьми матчей в 2024 году

Сборная России по футболу / Фото: РФС

Российский футбольный союз (РФС) намерен организовать более восьми матчей сборной России по футболу в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС генсекретарь РФС Максим Митрофанов.

По его словам, РФС планирует организовать два матча в марте, два или три – в июне, есть и “определенные наметки” на октябрь и ноябрь.

“В прошлом году мы провели восемь матчей, вполне возможно сыграть в следующем году больше”, – сказал Митрофанов ТАСС. 

Пока известно лишь об одном сопернике сборной России. Так, 21 марта команда должна сыграть матч со сборной Сербии. УЕФА игру уже согласовало. 

Также он отметил, что РФС будет искать интересных соперников для женской и молодежной сборных России. 

Напомним, что сейчас сборная России по футболу отстранена от участия в международных турнирах. В 2023 году команда сыграла с Ираном, Ираком, Катаром, Камеруном, Кенией и Кубой, а также с олимпийской сборной Египта.  

горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Несколько районов Москвы остались без тепла и света в мороз

05.01.2024

 Интересное

Из Латвии могут депортировать более тысячи россиян. Большинство из них старше 60 лет

05.01.2024

 Интересное

Жесткое ДТП случилось на трассе Бийск – Барнаул недалеко от места гибели Евдокимова

05.01.2024

 Интересное

Иностранцам будут давать гражданство России после заключения контракта с Минобороны

05.01.2024

 Интересное

Стало известно о состоянии мальчика, которого мать оставила замерзать в холодном доме

05.01.2024

 Интересное

“Бременские музыканты” заработали больше миллиарда рублей в российском прокате

05.01.2024

 Интересное

Какое Рождество без кутьи и узвара: готовим традиционные праздничные блюда

05.01.2024

 Интересное

Путин подписал указ о гражданстве для уехавших из Крыма украинцев

05.01.2024

 Интересное

Главе Следкома России Бастрыкину доложат по делу о покалеченных детях на горке Бийска

05.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix