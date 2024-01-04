Сборная России по футболу может сыграть более восьми матчей в 2024 году

Пока есть договоренность только о матче со сборной Сербии в марте 2024 года

Сборная России по футболу / Фото: РФС

Российский футбольный союз (РФС) намерен организовать более восьми матчей сборной России по футболу в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС генсекретарь РФС Максим Митрофанов.

По его словам, РФС планирует организовать два матча в марте, два или три – в июне, есть и “определенные наметки” на октябрь и ноябрь.

“В прошлом году мы провели восемь матчей, вполне возможно сыграть в следующем году больше”, – сказал Митрофанов ТАСС.

Пока известно лишь об одном сопернике сборной России. Так, 21 марта команда должна сыграть матч со сборной Сербии. УЕФА игру уже согласовало.

Также он отметил, что РФС будет искать интересных соперников для женской и молодежной сборных России.

Напомним, что сейчас сборная России по футболу отстранена от участия в международных турнирах. В 2023 году команда сыграла с Ираном, Ираком, Катаром, Камеруном, Кенией и Кубой, а также с олимпийской сборной Египта.

горняк



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