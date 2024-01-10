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Сборник пьес о Шукшине презентовали в Алтайском краевом театре Драмы

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Сборник пьес о Шукшине презентовали в Алтайском краевом театре Драмы

С этого события начали юбилейный год Василия Макаровича на его малой родине. В 2024-м ему бы исполнилось 95 лет.

Источник фото: Катунь 24

Пьесы создали драматурги со всей России на творческой лаборатории «Шукшин. Миф и реальность», которая начала свою работу чуть больше года назад. Авторы рассказали, что написали их под впечатлением от нескольких дней, проведенных на малой родине писателя и режиссера в Сростках. А также после знакомства к шукшиноведами и изучения архивных материалов из фондов Музея-заповедника Василия Макаровича и ГМИЛИКА.

Лучшие произведения и вошли в сборник. Один эскиз надеются превратить в полноценный спектакль – и показать его на театральном фестивале «Здравствуйте, люди», который пройдет в Шукшинские дни на Алтае.

13 и 14 января эскизы покажут в театре Драмы. А министр культуры региона Елена Безрукова рассказала о других мероприятиях, приуроченных к юбилею Василия Макаровича в Алтайском крае.

Например, под руководством Владимира Васильева несколько хореографов создадут лабораторно пластический спектакль «Шукшин. Распутин. Астафьев». Также жителей Алтайского края ждет новый музейный проект.

Взято отсюда.

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