Сборы экранизации романа «Мастер и Маргарита» превысили 2 млрд рублей

Экранизация стала первым релизом с возрастным рейтингом «18+», который преодолел эту планку в российском прокате

Фильм «Мастер и Маргарита» собрал более 2 млрд руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные ЕАИС государственного Фонда кино. Экранизация стала первым релизом с возрастным рейтингом «18+», который смог преодолеть эту планку в российском прокате.

Отмечается, что значительную долю успеха релизу обеспечил культовый роман, на основе которого снят фильм, уверен главный редактор портала «Кино-театр.ру», продюсер Жан Просянов.

– Рабочим названием фильма был «Воланд», однако с точки зрения маркетинга было безусловно правильно оставить оригинальное заглавие, – рассказал продюсер.

К другим факторам успеха эксперт отнес качество картины, сильную мелодраматическую линию и креативную «деконструкцию» булгаковского сюжета сценаристами.

Кроме того, сыграла свою роль и удачно выбранная дата релиза – зрители успели посмотреть новогодние новинки «Холоп 2» и «Бременские музыканты», в результате чего экранизация смогла подхватить эстафетную палочку.

И наконец, полагает Просянов, прокату помог также тот факт, что экранную пару – Мастера и Маргариту – сыграли супруги и в жизни, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.

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Взято отсюда