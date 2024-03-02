Сборы фильма “Мастер и Маргарита” превысили 2 млрд рублей

Бюджет картины составил 1,2 млрд

Кадр из фильма “Мастер и Маргарита” / Фото: “Кинопоиск”

Новая экранизация романа Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита” заработала в российском прокате более 2 млрд рублей, следует из данных ЕАИС.

Картина достигла такого результата на 37-й день проката, став 11-м фильмом, перешедшим эту планку. Лидером остается “Чебурашка” – 6,78 млрд рублей.

Фильм “Мастер и Маргарита” вышел на большие экраны 25 января. Режиссером выступил Михаил Локшин, а главные роли исполнили Аугуст Диль, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Бюджет картины составил 1,2 млрд рублей.

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