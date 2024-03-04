Путешественник из Барнаула вместе другом преодолел 5 тысяч километров от Марокко до Бразилии

4 марта 2024, 07:00153Написать комментарий

— Ночь, темнота. Ты, страшно уставший, лежишь в мокром спальнике в палатке на катамаране посреди океана. Лодочка подпрыгивает на волне метра на три вперед, а потом громко шлепается. Раз за разом. Спишь урывками и в какой-то момент понимаешь, что, кажется, ненавидишь океан, но и жить без него уже не можешь. Это болезнь, — признаётся барнаулец Александр Проваторов. Вместе с другом Андреем Светашовым он преодолел более пяти тысяч километров на парусном катамаране. Трансатлантический переход от Марокко до Бразилии занял 23 дня, из которых 2 недели штормило.

В разговоре NGS22.RU мореплаватель рассказал о встречах с касатками и дельфинами, буднях в соленой воде и чувствах, которые испытываешь, находясь в океане.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяЧерез Атлантику — на катамаране

В 2008 году он пересек на катамаране Индийский океан и с тех пор под парусом не ходил. Со временем начал скучать по большой воде, поэтому и решил пересечь Атлантику вместе с другом из Санкт-Петербурга Андреем Светашовым.

Искатели приключений купили б/у катамаран с тремя парусами и усовершенствовали его конструкцию, установив мощный лодочный мотор. Каюты не было, вместо нее — закрепленная палатка со спальниками. Чтобы испытать технику, экстремалы провели несколько пробных заплывов в Черном море, а также на Ладожском озере.

— По Ладоге мы шли примерно 28 часов, дул сильный ветер, а за бортом было -3 градуса. Не смогли зайти в гавань, потому что там было всё заледеневшее, пришлось искать открытый берег. Замерзли как суслики, но лодочка испытания выдержала, — сказал Александр Алексеевич.

После тестового плавания путешественники вылетели в Марокко и стартовали из порта города Агадир, куда самолетом доставили катамаран. На его сборку ушло два дня.

После этого друзья закупились в супермаркете: с собой взяли 160 литров воды, овощи, колбасы и другие продукты.

По четыре часа у руля

Перед путешествием Александр Проваторов думал, что сложнее всего будет долгое время находиться с одним человеком в замкнутом пространстве. Этот страх оказался напрасным.

— Мы с Андреем хорошо друг друга знаем и опасались, что могут возникнуть трудности, но ничего, притерлись и сработались. Вообще времени для споров не было, мы просто постоянно пахали, — поделился барнаулец.

Вахту на руле несли по очереди каждые четыре часа, следили за состоянием парусов и отслеживали маршрут, чтобы не сбиться с курса. Штормить начало в первый же день: высота волн доходила до пяти метров. Был риск перевернуться, но друзья не допустили этого.

Больше всего проблем доставляла соленая вода, спасения от которой не было.

— Когда хороший шторм шел, особенно встречный, то мокрым было абсолютно всё. Как бы ни старались, палатку ни шнуровали с разных сторон, всё равно, — рассказывает путешественник. — В такой легкой конструкции ничего не сделаешь, ведь яхта такого же размера весит 10–20 тонн, а наш катамаран — всего 800 килограммов. Часто приходилось ложиться в мокрый спальник.

Когда погода была спокойной, то изматывало палящее солнце. Настоящим праздником стал обычный дождь.

— Это было счастье, потому что мы помылись теплой пресной водой, даже успели намылиться, — с улыбкой вспоминает путешественник. —Такое облегчение после долгих дней жары.

Прыгать с катамарана в воду не хотелось — опять же из-за соленой воды. К тому же океан таил и другие опасности. Например, к мореплавателям подплывали шестиметровая рыба-меч и касатки.

— Занимался ремонтом и неожиданно заметил целое стадо. Сначала думал, что дельфины, размером метра по три-четыре. Но потом они подплыли ближе и оказалось, что это касатки. Они нарезали круги вокруг нас очень долго, удивительное зрелище, — сказал экстремал.

Еда в океане

Капитаном в плавании был Андрей Светашов, а Александр Проваторов решал различные технические вопросы, связанные с мелким ремонтом, и готовил. Каждое утро на завтрак ели яичницу, сыр, бутерброды и кофе, а на обед жарили картошку и варили супы. Спасала газовая плитка.

Чтобы рыбачить, нужно было останавливаться и дрейфовать. Дважды забрасывали леску с приманкой, ее съедал какой-то крупный обитатель океана, поэтому в третий раз пробовать не стали. Часто в пути друзей сопровождали дельфины.

Для связи с землей использовали спутниковый телефон, а с помощью установленной АИС (автоматической идентификационной системы) перемещение катамарана можно было отслеживать в режиме реального времени. Она же позволяла не сталкиваться с другими лодками. В случае ЧП была возможность подать сигнал SOS, после которого на помощь обязано должны прийти ближайшие суда или спасатели.

Одним из ярчайших впечатлений за время в пути стали Канарские острова, мимо которых проплывали путешественники.

— Канары, конечно, поражают. Это огромное расстояние, около двухсот миль, мы шли вдоль островов сутки. Вечером темнело и становились видны подсвеченные дороги, проезжающие автомобили, всё очень близко. Была возможность где-то отдохнуть, но мы хотели испытать себя и пройти маршрут за минимальное время, поэтому двигались в режиме гонки.

За время в пути остановку сделали только в гавани африканской страны Кабо-Верде, чтобы пополнить запасы.

— Наш катамаран на фоне других судов был воробушком, на который многие приходили поглазеть, — отмечает Александр Проваторов. — Кто-то улыбался, а кто-то крутил у виска. Рядом стояли фешенебельные океанские лодки за пару миллионов долларов. Чувствовали себя там немножко некомфортно.

Экстремальное похудение

За время в пути друзья сбросили по 10 килограммов каждый. Иногда во время сильного шторма было не до еды.

— Это была мощнейшая встряска для организма, но мы не болели, потому что просто не было времени, постоянно нужно было нести вахту, поэтому мобилизовали все силы, — поделился Александр Алексеевич.

Путь из Марокко в Бразилию под парусом занял 23 дня, позади остались 3 тысячи миль или более 5 тысяч километров. Путешествие с учетом перелета, еды и доставки катамарана на двоих обошлось в 3 миллиона рублей, из которых более 200 тысяч стоил лодочный мотор.

— Все удивляются, что это очень мало. Нам и самим не верится, — говорит барнаулец. — Мы бизнесмены, поэтому сложностей с деньгами не было. Когда сошли с лодки на берег, то нас первое время всё равно штормило. Вставал, садился и даже ложился, а качка продолжалась. Как поется: «Моряк вразвалочку сошел на берег» — это было про нас. Приехав домой, сказал, что немного передохну. В итоге «прилег» на 21 час. Мы были просто на пределе.

Катамаран друзья оставили в Бразилии, в будущем его планируют продать (уже есть желающие). Александр Проваторов признаётся, что путешествие полностью оправдало его ожидания:

— Находясь в океане, попадаешь в другой мир. Неизведанный, опасный, даже враждебный. Благодаря стихии преодолеваешь все свои страхи. Мне в пути хватило всего, а вот Андрей пожалел, что не взял подушку. В остальном ему тоже всё понравилось, мы опытные мужчины и знали, на что шли.

Путешественник посоветовал желающим отправиться в путь ничего не бояться и действовать.

— Прежде всего должно быть желание, а дальше всё приложится — и деньги найдутся, и маршрут хороший будет. Страх всегда остается на берегу, просто начинаешь работать и выживать. И болеть некогда, и ругаться некогда. Вспоминаешь дом и плывешь — настоящий кайф, — резюмировал барнаулец.

Взято Источник

04.03.2024