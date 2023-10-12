Сбывается худший из прогнозов. Зеленский договорился о новых атаках на Россию

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитом в Румынии и сделал ряд заявлений. Одно из них можно прочесть между строк, и касается оно истребителей F-16. Пишет Царьград.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом Зеленский сказал много лестных слов в адрес НАТО. Кроме того, он традиционно публично попросил передать Киеву новые системы ПВО. Подобные высказывания уже давно стали обыденностью. Но одна из фраз Зеленского стоит особняком. Президент Украины заявил, что в Румынии сейчас организуется центр подготовки пилотов F-16.

Украинские пилоты будут проходить обучение здесь в числе первых, – заявил Зеленский.

Отметим, ранее США несколько раз откладывали передачу истребителей F-16 Украине. В качестве предлога для этого использовались разные позиции. В частности, в Пентагоне отмечали, что самолёты не внесут существенного влияния в развитие конфликта. Кроме того, в США считают, что не смогут быстро научить украинских пилотов летать на своих самолётах. Достигнуть хотя бы паритета в количестве современных самолётов также не получится.

При этом ранее скандально известный телеграм-канал “Это ещё не конец” заявлял, что в декабре 2023 года в Румынии должна начать действовать база украинских ВВС с истребителями F-16. Пилотов для неё собираются набирать в Греции и других странах Запада. Относиться к этой информации можно как угодно. Но в свете высказываний Зеленского она выглядит весьма настораживающие.

При этом уже во время пресс-подхода журналистов Зеленский заявил, что Украина на данный момент находится в завершающей стадии развития конфликта с Россией. Возможно, президент Украины признаёт поражение Киева в СВО. А может быть, он до сих пор продолжает верить в западное оружие как панацею от всех болезней. Тогда F-16 могут стать для Киева новой “священной коровой”, какой ранее объявлялись турецкие беспилотники “Байрактар” и американские системы залпового огня HIMARS. Возможно, Зеленский договорился с румынской стороной о новых атаках на Россию. В таком случае сбывается худший из сценариев развития событий, и русской авиации придётся противостоять западным эскадрильям.

В то же время практика давно показала, что никакой “серебряной пули” для Украины не существует. Ни один из имеющихся сейчас видов вооружения не может внести решающий вклад в развитие ситуации на фронте.

Кроме того, Украина была фактически вынуждена остановить наступление на Запорожском направлении. В районе Авдеевки киевским войскам и вовсе пришлось перейти в глухую оборону. Там, по сути, началось новое наступление русских войск.

Фото: UKRAINE PRESIDENCY/UKRAINIAN PRE/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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Горняк22