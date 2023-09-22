Сцена на воде и фото с Дедом Морозом. Пять необычных площадок Дня туризма - ГОРНЯК22

Парк "Изумрудный". Август 2023 года Фото: Виталий Барабаш

Добраться до парка “Изумрудный” и улицы Мало-Тобольской можно будет на бесплатных автобусов, которые будут курсировать между двумя площадками фестиваля “Всемирный День туризма в Алтайском крае”

23 сентября Алтайский край отпразднует День туризма. Основные события фестиваля запланированы в Барнауле. Организаторы в этом году готовят большую программу с мини-путешествиями по городу, концертом “на воде”, кулинарный поединком, ремесленными ярмарками и туристическими играми. “Толк” отобрал пять наиболее интересных и необычных площадок, которые стоит посетить в эту субботу в краевой столице.

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Сцена на воде

На Дне туризма проведут фестиваль бардовских песен. Но только исполнять их будут не у костра (как это бывает в турпоходах), а… с воды. Сцену установят прямо на середине озера парка “Изумрудный”– пирс у причала катамаранов достроят понтонами, и зрители смогут смотреть концерт как с противоположного берега, так и у скамеек рядом с визит-центром.

Фестиваль начнется в 17.00 и продлится два часа. Популярные музыканты исполнят десятки хитов знаменитых бардов. Лев Шапиро – известный композитор и автор песен Григория Лепса и Михаила Шуфутинского – вместе с друзьями в оригинальной аранжировке перепоет Булата Окуджаву, Юрия Визбора и Сергея Никитина, сообщили в “Алтайтурцентре”.

Барнаульский музыкант Владимир Кислов, который выступал на Олимпиаде в Пекине, исполнит на фестивале песни Владимира Высоцкого и Александра Розенбаума. А лидер группы “Комната культуры”, финалист “Фабрики звезд” Евгений Трофимов растрогает зрителей советскими кинохитами.

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100 литров ухи на дегустацию

Десять шеф-поваров Алтайского края сразятся в кулинарном поединке по приготовлению ухи. Столь необычная битва развернется у визит-центра в “Изумрудном” в 13.00. Гости туристического фестиваля смогут понаблюдать за происходящим, а после продегустировать блюда и выбрать лучшее.

Каждый шеф-повар получит одинаковый набор продуктов, но сможет принести с собой пять дополнительных ингредиентов – именно они помогут придать блюду неповторимый вкус. Участники планируют приготовить 100 литров ухи.

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Фото с Дедом Морозом

Алтайский Дед Мороз станет участником туристического фестиваля. Площадка его резиденции разместится в парке “Изумрудный”. На центральной аллее парка рядом с детской площадкой установят трон Волшебника, на который можно будет взобраться и загадать желание.

Гости фестиваля смогут также сфотографироваться с Дедом Морозом и посетить его сувенирную лавку, где будут продавать “волшебные” леденцы, мандариновое мыло, новогодние пряники и другие праздничные товары.

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Авторские экскурсии

В День туризма организуют бесплатные экскурсии по Барнаулу и музеям региона. В горожан есть возможность познакомиться с малоизвестными фактами из истории краевой столицы и Алтая.

Отправной точкой мини-путешествий станет улица Мало-Тобольская. Начнутся экскурсии в 11.00, 12.00 и 14.00, а проведут их Анна Казанцева и Константин Борнеман. Они покажут туристам самую “серебряную” улицу и собор, которого нет на карте, познакомят с городскими легендами, горнозаводским прошлым Барнаула и местной историей кинематографа.

А в 12.00 и 15.00 можно будет присоединиться к квест-игре по исторической части города, которая стартует с Демидовской площади.

Бесплатные обзорные экскурсии проведут и в нескольких музеях. Среди них ГМИЛИКА, “Мир камня”, Художественный музей, а также Музей археологии и этнографии Алтая и Музей природы, которые находятся в АлтГУ. Подробнее о расписании экскурсий – здесь.

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Зона гостеприимства

Что помимо Горного можно посетить на Алтае? Об этом можно узнать в зоне гостеприимства городов и районов, которая развернется в шатрах на центральной аллее парка. На День туризма в Барнаул приедут делегации из девяти муниципалитетов, которые помогут поставить карту путешествий по родному краю.

Каждый район презентует свой туристический потенциал и познакомят гостей с вариантами зимнего и летнего отдыха в регионе. У каждой площадке – своя программе. К примеру, Заринский район представит горнолыжный комплекс и устроит фотосессию с квадрациклами. Солонешенский район расскажет о Денисовой пещере, которая становится доступнее для туристов, и организует фотозону с “денисовским человеком”. Калманский район представит сибирских хаски, а гости из Завьялова накормят всех своей знаменитой ухой.

Также в течение дня в парке можно будет научиться пользоваться турснаряжением, узнать о перспективных экологических маршрутах по Алтаю, приобрести сувениры ручной работы, поиграть в туристические игры и викторины.