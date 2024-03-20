Счет идёт на секунды: в Минздраве объяснили, почему сотрудники скорой помощи не должны надевать бахилы

Из-за бахил могут пострадать не только пациенты.

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Сотрудники скорой помощи Барнаула ежедневно выполняют более 1000 вызовов в сутки. При таком количестве вызовов врачи не должны надевать бахилы в домах пациентов, сообщает Минздрав Алтайского края.

Использование бахил сотрудниками скорой медицинской помощи не предусмотрено нормативными документами и даже ставит под угрозу жизнь и здоровье пациентов и врачей.

«При оказании помощи пациенту может возникнуть необходимость в дополнительном медицинском оборудовании, которое находится в автомобиле скорой помощи, или пациента необходимо экстренно транспортировать на носилках. В таких случаях нашим врачам и фельдшерам не приходится думать о чистоте в квартирах или домах пациентов и необходимости использовать бахилы. В бахилах можно поскользнуться или запнуться, а это, в свою очередь, может привести к производственному травматизму и опасности для самого пациента», — рассказывает Евгений Зулинский, главный врач Станции скорой медицинской помощи Барнаула.

Если пациент хочет позаботиться о чистоте дома, то лучше до приезда бригады скорой помощи свернуть ковры, дорожки, застелить путь к пациенту нескользким материалом.

Взято отсюда.

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