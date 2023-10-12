Поля, сельское хозяйство Фото: Антон Федотов

Чиновникам, которые владеют паями, такой поворот событий может грозить обвинением в нарушении антикоррупционного законодательства

Фактически любой муниципальный или госслужащий, который сдает в аренду имущество для ведения бизнеса, в том числе земельные паи, может сам считаться предпринимателем, со всеми вытекающими последствиями, в том числе нарушением антикоррупционного законодательства. Такой вывод можно сделать, исходя из ответа прокуратуры Алтайского края “Толку” и решения Верховного суда РФ. А это значит, что недавний прецедент Завьяловского района, где главе предъявили как нарушение сдачу в аренду земельных паев, может быть тиражирован и на других чиновников и депутатов. И таких в регионе могут быть сотни, если не тысячи.

Напомним, прокуратура обратилась в суд с иском об отстранении от должности главы Завьяловского района Николая Онищенко. До этого надзорное ведомство вынесло представление районному совету с таким же требованием, но депутаты отказались это делать.

Среди причин, по которым прокуратура требует такого решения, – несколько нарушений антикоррупционного законодательства. В том числе, стало известно “Толку”, – ведение предпринимательской деятельности, которое как раз заключается в сдаче в аренду земельных паев.

Такая постановка вопроса обескуражила не только местных чиновников, но и краевых депутатов. Например, Сергея Серова, председателя аграрного комитета АКЗС, который сообщил, что 30 лет сдача в аренду паев нарушением не считалась, а “вот теперь кому-то, простите, пришла в голову мысль!”.

Землю хозяйств поделили на паи и выдали жителям еще в начале 1990-х годов. В крае один пай – это в среднем 14 га, рассказывал Серов. Львиная доля собственников или ранее продала их сельхозпредприятиям, или до сих пор сдает им землю в аренду, получая взамен или сельхозпродукцию, или деньги. По закону, это облагаемый НДФЛ доход.

Земельные паи, по данным “Толка”, принадлежат и многим муниципальным служащим, и депутатам, в том числе работающим на зарплате. Если завьяловский прецедент распространить на них, то всех их могут признать нарушителями антикоррупционного законодательства, потому что чиновники заниматься бизнесом не имеют права.

Источник

город горняк

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