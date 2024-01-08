Сделайте это под капотом – постоянно греть двигатель в коротких поездках не придется

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08 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. С наступлением холодов заглушенный двигатель автомобиля остывает на улице в разы быстрее. Из-за этого в коротких поездках даже после недолгого отсутствия прогревать машину приходится постоянно. Однако у опытных водителей есть одна простая хитрость, которая позволит избежать этой частой неприятности. Как передает «А теперь внимание!».

Как советует автоэксперт из журнала «За рулем» Алексей Ревин, в холодное время года в регионах с суровыми зимами обязательно стоит использовать специальные одеяла для двигателей. Материал изделия позволяет удерживать тепло под капотом намного дольше, что избавит от необходимости прогревать машину даже после короткой стоянки на улице.

Но плюсы на этом не заканчиваются. Одеяла для подкапотного пространства авто также экономят топливо, снижают уровень шума и продлевают работоспособность аккумулятора.

Фото: drive2.ru

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Автор: glavred

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