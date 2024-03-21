Себе оставил всего 7 тысяч. В Бийске задержали мужчину, который похитил у горожан почти миллион рублей

Полицейские поймали жителя Бийска, помогавшего мошенникам обманывать людей

В общей сложности потерпевшие отдали курьеру 900 тысяч рублей

21-летнего бийчанина будут судить за содействие мошенникам. Как рассказали в пресс-службе краевого управления МВД, 20 марта жители наукограда массово подверглись атакам телефонных аферистов.

Схема, по которой действовали преступники, хорошо известна, Под разными предлогами они пытались убедить горожан, что их родственники стали виновниками страшной аварии. Чтобы избежать возбуждения уголовного дела или на месте компенсировать ущерб, требовались большие деньги, которые и должна была отдать жертва.

Большая часть бийчан, которым поступили звонки, сумели вовремя распознать подвох и положили трубки. Но два человека всё же повелись на уловки злоумышленников и согласились передать деньги.

К ним домой приехал мужчина, которому потерпевшие отдали в общей сложности 900 тысяч рублей. Средства молодой человек незамедлительно перевёл на счета мошенников.

Поиски курьера заняли меньше суток. Им оказался 21-летний местный житель. Как рассказал оперативникам молодой человек, он знал, что такая подработка уголовно наказуема, но соблазн быстро и просто разжиться деньгами оказался сильнее. Правда, от суммы в 900 тысяч рублей посыльный оставил всего 7 тысяч.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершённом группой лиц. Максимальное наказание, которое ему грозит – до 5 лет лишения свободы.

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Взято отсюда

21.03.2024