Седьмой «Кубок Александра Ерохина» прошел в Барнауле

В Барнауле в седьмой раз состоялся детский межрегиональный турнир «Кубок Александра Ерохина». Раньше он всегда проходил в марте, а в этот раз манеж спорткомплекса «Темп» принимал его на январских праздниках. Это обстоятельство позволило футболисту санкт-петербургского «Зенита» и сборной России лично присутствовать на соревнованиях, что вызвало неподдельный восторг у ребятишек. Александр Ерохин пообщался и с «Алтайской правдой», рассказав, каких сил стоит организовать именной турнир, как жизнь юных футболистов меняют встречи с кумирами и как складывается борьба в чемпионате России.

Живая встреча

– Александр, это уже твой седьмой по счету турнир. А с чего все начиналось?

– До этого мы с Евгением Городовым уже проводили турнир «Большие звёзды светят малым» под эгидой Детской футбольной лиги, которую учредил наш земляк Виктор Горлов. Он и сам регулярно приезжал на Алтай.

Затем Олег Киушкин, бывший футболист, а ныне директор футбольного клуба «Темп», предложил сделать такие именные соревнования – «Кубок Александра Ерохина». Мне идея понравилась, тем более есть отличная площадка для проведения – манеж «Темп». Олег все эти годы помогает с организацией: приглашает команды, занимается вопросами размещения, питания, транспорта. Моя же основная задача – обеспечить турнир достойными призами. Последние годы мне в этом очень здорово помогает футбольный клуб «Зенит», предоставляя различные подарки, в том числе свою брендированную продукцию.

В этом году турнир перенесли с марта на январь, и я этому рад, потому что появилась возможность лично присутствовать на турнире. Весной сделать это невозможно – сезон в разгаре… Вживую посмотрел матчи, пообщался с юными футболистами. Было 34 команды из Барнаула, Бийска, Новосибирска, Новокузнецка, Красноярска, Томска, Бердска и Братска. Это ребята 2013–2015 года рождения.

Сама идея турнира – в получении опыта. Как игрового, футбольного, так и житейского, бытового. Ребята могут отправиться в путешествие без родителей, а только с тренером, своим коллективом, и таким образом стать чуть более самостоятельными.

Фото: футбольный клуб «Темп»

– Что испытал, окунувшись в эту атмосферу?

– И около поля постоял, и с трибуны посмотрел за всем происходящим. Послушал, какие эмоции у детей, как они поддерживают друг друга. Конечно, и я все это проходил. Для меня это такая подзарядка от детских эмоций, от моментов счастья: когда у них что-то получается, когда забивают голы, когда команда побеждает.

– Сейчас ты кумир для мальчишек. А в твоем детстве бывали памятные встречи с известными футболистами?

– Да, я занимался в спортшколе «Динамо», но дополнительно тренировался еще с Геннадием Ивановичем Смертиным. И было несколько интересных встреч с его сыном Алексеем, который тогда играл за сборную России. Иногда с ним в Барнаул приезжали и другие известные футболисты. Помню, тренировались на коробке возле дома Геннадия Ивановича в мороз, где-то минус 25 было, и тут к нам подошли Алексей Смертин и Игорь Чугайнов. Пообщались, немного проиграли в футбол.

Вообще для нас в ту пору звездами были даже игроки местного «Динамо». Команда имела популярность в городе, собирала аншлаги, и после матчей мальчишки выстраивались в очередь, чтобы взять автографы у футболистов.

А из первых детских поездок запомнился турнир в Санкт-Петербурге. Мы учились классе в третьем, наверное. Было интересно и на поезде проехаться по стране – три дня туда, три обратно, и сыграть с командами из других городов – Москвы, Петербурга, Ростова.

Такие события и моменты откладываются в памяти. Надеюсь, и участники «Кубка Александра Ерохина» годы спустя будут с теплотой вспоминать об этом времени.

Главное – внимание

– Какие призы приготовил для участников турнира в этом году?

– Для меня было важно никого не обделить вниманием. Я четыре часа подписывал грамоты – их набралось штук 800. Помимо них все участники получили сладкие призы, вымпелы. Кому-то достались сумки, бейсболки, фирменные питьевые бутылочки от «Зенита», шарфики, варежки, перчатки. На самом турнире многим ребятам подписал бутсы, щитки, футболки – у кого что было под рукой.

Отмечали юных футболистов и индивидуально. Мой отец Юрий Александрович по традиции все дни внимательно смотрел за матчами и потом назвал трех ребят, которые, по его мнению, выделяются. Для них он учредил отдельную номинацию, в качестве поощрения вручая бутсы, а в этом году – еще и зенитовские футболки с автографами. Причем в этот раз награждение отец проводил вместе с внуком – моим сыном Фёдором.

Приятно, что внимание турниру уделил министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов. Он приезжал на закрытие соревнований, принял участие в награждении.

– Что хотелось бы усовершенствовать на «Кубке Ерохина»?

– Сейчас играла только Сибирь, в предыдущие годы приезжал Казахстан. Хотелось бы расширить географию турнира и увидеть команды из более отдаленных регионов – с Урала, Дальнего Востока, из Центральной России.

Фото: футбольный клуб «Темп»

– Сын Фёдор болеет футболом?

– Ему шесть лет. Да, он занимается футболом. Но не ограничивается этим: ходит и на теннис, и в театральную студию. Пока наблюдаем, к чему тяга будет сильнее.

Как отец я не настаиваю на футболе. Хотя здесь у него уже появились успехи: недавно Федя принял участие в своем первом турнире и забил несколько голов, ему нравится играть в нападении.

Алтайский привет

– Как оцениваешь сезон? Чемпионат ушел на зимнюю паузу, «Зенит» на непривычном втором месте, пропустив вперед «Краснодар».

– Многие болельщики все последние сезоны писали и говорили, что хотят увидеть интригу. И вот они ее наблюдают. Конечно, «Зениту» важно находиться на первом месте. Мы всегда стремились выигрывать каждый матч. Но в этом сезоне допустили некоторое количество ошибок, которые не позволили находиться на первом месте. Зимой на сборах у нас будет время поработать над их устранением, чтобы не терять столько очков, сколько потеряли в этой части чемпионата. Думаю, если мы сделаем все, что от нас зависит, команда вернется на вершину и снова станет чемпионом.

– В Премьер-лиге много воспитанников алтайского футбола. Приветами обмениваетесь?

– Конечно, здороваемся по-землячески, интересуемся, как у кого идут дела, желаем удачи. А с ребятами постарше, моими ровесниками, с кем давно знакомы, можем и более плотно пообщаться. Все-таки я рано уехал из дома – в 14 лет, и со многими молодыми ребятами мы впервые пересеклись уже на уровне Премьер-лиги. Хочется, чтобы еще больше алтайских ребят поднимались по футбольным ступенькам, дорастали до ведущих клубов и сборной, тем самым прославляя наш регион. А в нем действительно много талантливых людей в самых разных профессиях.

Фото: футбольный клуб «Темп»

– Что пожелаешь землякам, читателям «Алтайской правды» в 2024 году?

– Всех с прошедшими праздниками. Пусть в каждом доме, в каждой семье будет побольше улыбок, счастья. Старайтесь дарить добро окружающим – и оно обязательно вернется в двойном, а то и большем размере.

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Взято отсюда.

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