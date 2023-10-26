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Седьмой город подряд: экс-советник Зеленского предсказал судьбу Авдеевки

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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25 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Признанный в России экстремистом бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* считает, что российская армия возьмет Авдеевку. Пишет Военное Дело.

«Мой прогноз печальный — я уверен, что с высокой вероятностью мы Авдеевку потеряем», заявил Арестович*.

По его словам, ситуация трагическая, так как на Авдеевку переброшены подразделения ВСУ с южного фронта.

«Это значит, что прости-прощай южное наступление. Русские снимают три армии из-под Купянска для Авдеевки, и мы понимаем, что скорее всего продавят», заявил экс-советник Зеленского.

По мнению Арестовича* потеря Авдеевки станет «приговором системе».

«Я думаю, что Авдеевку возьмут. К сожалению, это будет приговор не Украине, это будет приговор системе, которая по одной и той же схеме теряет седьмой город подряд», заключил экс-советник.

*Алексей Арестович — лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

 Фото: Hennadii Minchenko/ Keystone Press Agency/Global Look Press

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