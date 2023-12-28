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Съедобные тренды. Какие блюда будут в моде на новогоднем столе – 2024

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Съедобные тренды. Какие блюда будут в моде на новогоднем столе – 2024

Праздник. Застолье. Ужин. Семья Фото: pexels.com

В восточной культуре Дракон, символ наступающего года, – щедрое и благородное существо. Поэтому желательно, чтобы новогодний стол был изобильным, красиво сервированным и достаточно модным

Вкусный праздничный стол – неотъемлемая часть празднования Нового года в России. Рассказываем, какие блюда будут в тренде в ночь на 1 января 2024 года.

Тренды на новогодний стол – 2024

Рыбные тарелки

Неизменную популярность на новогоднем столе имеют морепродукты, пишет “АиФ Томск”.

В 2024 году особенно актуальными будут рыбные тарелки, включающие разнообразные виды рыбы, креветки и устрицы.

Закуски с мясом

В тренде на Новый год 2024 – куриные шашлычки с соусом, рулетики из говядины с овощами, канапе с ветчиной и сыром.

Салаты

Особую популярность прогнозируют салатам с морепродуктами (например, с креветками и авокадо или с кальмарами и овощами), а также с фетой и орехами.

Горячие блюда

В топе на Новый год 2024 – блюда из мяса с овощами или травами.

Десерты

В тренд попали самые разнообразные десерты. Это может быть традиционный новогодний торт, мороженое с фруктами или даже пирожные.

Съедобные тренды. Какие блюда будут в моде на новогоднем столе – 2024

Банкет, фуршет, застолье Фото: unsplash.com

Что нельзя готовить на стол в Новый год Дракона

Чтобы не вызвать разочарование и обиду у деревянного Дракона, чей год по китайскому гороскопу наступит в 2024-м, нужно знать стоп-лист блюд. Его опубликовал Life.ru

Так, согласно китайской астрологии, в год Дракона не рекомендуется употреблять блюда, приготовленные из кролика, так как это животное — символ его врага.

Не стоит есть мясо, которое было заморожено в течение длительного времени, так как это может негативно повлиять на здоровье и удачу в наступающем году. Все должно быть только свежее.

Лучше обойтись на столе без блюд из полуфабрикатов и приготовленных с использованием открытого огня. Это может оскорбить Дракона.

Важно исключить блюда, приготовленные с использованием алкоголя, а также колбасы, сосиски, копченья, консервы. Дракон любит рыбу, но исключительно свежеприготовленную.

Лучше не ставить на стол сильно жирные и очень острые блюда, салаты или деликатесы с острыми специями.

Что касается десертов, то в них не желательно сгущенное молоко.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

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