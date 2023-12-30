Салат. Стол. Еда. Рецепт. Застолье Фото: Unsplash.com

Салат – незаменимое блюдо на новогоднем столе. Сытное праздничное блюдо можно приготовить быстро и легко, и при этом удивить и порадовать родных и близких приятным сюрпризом

Три простых и прикольных рецепта салатов на Новый год – в подборке “Толка”.

“Моментальный” крабовый салат с сухариками

Ингредиенты на 4 порции

Одна пачка крабовых палочек (200 г), 40 г сухариков, кукуруза консервированная (200 г), капуста пекинская (200-300 г), сыр твердый (200 г), майонез, соль и черный молотый перец по вкусу, а также 1-2 зубчика чеснока.

Как приготовить

Нарезать крабовые палочки, сыр, пекинскую капусту. Чеснок очистить и порубить ножом. Открыть баночку консервированной кукурузы и слить всю жидкость. Все эти продукты засыпать в миску, добавить сухарики, посолить, поперчить, заправить по вкусу майонезом. Перемешать салат.

Елка. Новый год Фото: unsplash.com

“Императорский” пикантный и сытный салат

Ингредиенты на 4 порции

Куриная грудка отварная (400 г), одна-две головки репчатого лука, три сырых куриных яйца, три столовых ложки растительного масла, соль и майонез по вкусу. Для маринада потребуются пол-ложки сахара, щепотка соли, одна-две ложки уксуса.

Как приготовить

Куриное филе разделить на кусочки.

Сделать яичные блинчики: взбить яйца в миске с растительным маслом, налить 1/3 яичной смеси в разогретую сковороду, печь блин около минуты на одной стороне, полминуты на другой. Так пожарить три блина. Остудить их.

Блинчики свернуть в трубочку и нарезать из них лапшу толщиной 0,3-0,4 см.

Лук репчатый почистить, помыть, нарезать тонкими полукольцами и замариновать (посыпать его сахаром и солью, полить уксусом). Хорошо перемешать, передавить лук руками, чтобы пустил сок. Оставить на несколько минут.

Все ингредиенты выложить в миску. Посолить по вкусу, добавить майонез. Салат хорошо перемешать.

Новый год 2024 Фото: ru.freepik.com

Салат с крабовыми палочками, болгарским перцем, помидорами и сыром

Ингредиенты на 3 порции

Крабовые палочки (130 г), один помидор (тоже примерно 130 г), половинка болгарского красного перца, твердый сыр, зубчик чеснока, майонез и соль.

Как приготовить

Нужно заранее приготовить ингредиенты: разморозить крабовые палочки, помыть и обсушить помидоры и болгарский перец. Крабовые палочки, мякоть перца (без перегородки с семенами) нарезать соломкой. У помидора нужно удалить часть с семенами, мякоть нарезать тонкими ломтиками. Твердый сыр натереть на крупной терке. Все перемешать в глубоком салатнике, заправить майонезом. Добавить протертый чеснок и соль по вкусу.

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