Салат. Стол. Еда. Рецепт. Застолье Фото: Unsplash.com
Салат – незаменимое блюдо на новогоднем столе. Сытное праздничное блюдо можно приготовить быстро и легко, и при этом удивить и порадовать родных и близких приятным сюрпризом
Три простых и прикольных рецепта салатов на Новый год – в подборке “Толка”.
“Моментальный” крабовый салат с сухариками
Ингредиенты на 4 порции
Одна пачка крабовых палочек (200 г), 40 г сухариков, кукуруза консервированная (200 г), капуста пекинская (200-300 г), сыр твердый (200 г), майонез, соль и черный молотый перец по вкусу, а также 1-2 зубчика чеснока.
Как приготовить
Нарезать крабовые палочки, сыр, пекинскую капусту. Чеснок очистить и порубить ножом. Открыть баночку консервированной кукурузы и слить всю жидкость. Все эти продукты засыпать в миску, добавить сухарики, посолить, поперчить, заправить по вкусу майонезом. Перемешать салат.
Елка. Новый год Фото: unsplash.com
“Императорский” пикантный и сытный салат
Ингредиенты на 4 порции
Куриная грудка отварная (400 г), одна-две головки репчатого лука, три сырых куриных яйца, три столовых ложки растительного масла, соль и майонез по вкусу. Для маринада потребуются пол-ложки сахара, щепотка соли, одна-две ложки уксуса.
Как приготовить
Куриное филе разделить на кусочки.
Сделать яичные блинчики: взбить яйца в миске с растительным маслом, налить 1/3 яичной смеси в разогретую сковороду, печь блин около минуты на одной стороне, полминуты на другой. Так пожарить три блина. Остудить их.
Блинчики свернуть в трубочку и нарезать из них лапшу толщиной 0,3-0,4 см.
Лук репчатый почистить, помыть, нарезать тонкими полукольцами и замариновать (посыпать его сахаром и солью, полить уксусом). Хорошо перемешать, передавить лук руками, чтобы пустил сок. Оставить на несколько минут.
Все ингредиенты выложить в миску. Посолить по вкусу, добавить майонез. Салат хорошо перемешать.
Новый год 2024 Фото: ru.freepik.com
Салат с крабовыми палочками, болгарским перцем, помидорами и сыром
Ингредиенты на 3 порции
Крабовые палочки (130 г), один помидор (тоже примерно 130 г), половинка болгарского красного перца, твердый сыр, зубчик чеснока, майонез и соль.
Как приготовить
Нужно заранее приготовить ингредиенты: разморозить крабовые палочки, помыть и обсушить помидоры и болгарский перец. Крабовые палочки, мякоть перца (без перегородки с семенами) нарезать соломкой. У помидора нужно удалить часть с семенами, мякоть нарезать тонкими ломтиками. Твердый сыр натереть на крупной терке. Все перемешать в глубоком салатнике, заправить майонезом. Добавить протертый чеснок и соль по вкусу.
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