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Сегодня, 20 января, в Барнауле прошла акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев «Елки палки»

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Сегодня, 20 января, в Барнауле прошла акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев «Елки палки»

Горожане несли елки, пихты, хвойные ветки на ближайшие точки акции, в этом году таких точек было пять – в «Зеленом сквере» на площади Октября, возле ТРЦ «Гулливер Парк» и ТРЦ «ОГНИ», на площади Народной и на Балтийской, 53.

Собранные елки будут переданы на Павловский деревообрабатывающий комбинат для использования в технологическом процессе по производству плит MDF.

В этом году в ходе акции было собрано более 400 хвойных деревьев.

Взято отсюда.

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