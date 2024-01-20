Сегодня, 20 января, в Барнауле прошла акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев «Елки палки»

Горожане несли елки, пихты, хвойные ветки на ближайшие точки акции, в этом году таких точек было пять – в «Зеленом сквере» на площади Октября, возле ТРЦ «Гулливер Парк» и ТРЦ «ОГНИ», на площади Народной и на Балтийской, 53.

Собранные елки будут переданы на Павловский деревообрабатывающий комбинат для использования в технологическом процессе по производству плит MDF.

В этом году в ходе акции было собрано более 400 хвойных деревьев.

Взято отсюда.

новости республики алтай сегодня , новости эл алтай ,