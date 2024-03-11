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Сегодня – годовщина эпидемии ковида

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Сегодня - годовщина эпидемии ковида

Четыре года назад ВОЗ объявила о возникновении пандемии коронавируса.

На сегодняшний день коронавирус по-прежнему остается опасным заболеванием. Но, по словам врачей, вирус постепенно сдаёт свои позиции и переходит в разряд сезонных заболеваний. Сейчас в крае от ковида лечатся 140 пациентов. А в пик пандемии только число госпитализированных доходило до 6000. Как говорят специалисты, коронавирус по-прежнему опасен для людей с хроническими заболеваниями. Нередко вирус серьёзно обостряет эти недуги.

Взято отсюда.

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