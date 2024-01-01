Сегодня на телеканале «Россия 1» премьера главной семейной кинокартины уходящего года – «Чебурашка»

Показ назначен на символичное для Нового года время – 20 часов 24 минуты.

«Чебурашка» – это история о добре, дружбе и приключениях всеми любимого героя из детства, любителя апельсинов с большими ушами. Фильм вышел в прокат ровно год назад и буквально за несколько дней стал абсолютным рекордсменом по сборам в кинотеатрах. Его посмотрели 23 миллиона человек. Работа над сценарием длилась 1,5 года. Съёмки картины шли в пяти городах, и для работы понадобилось целых 6 тонн апельсинов. Кроме актёров в этом фильме снялись крысы, канарейки, попугаи и даже игуаны. Фильм «Чебурашка» отправит зрителей в путешествие по детству. Где всегда тепло, солнечно, а мир окрашен в шоколадные, карамельные и апельсиновые тона. Так что не пропустите – ждать осталось недолго!

Редакция «Вести Алтай»

Взято отсюда.

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