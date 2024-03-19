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Сегодня наша команда проведёт третий контрольный матч на сборах в Новороссийске

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Сегодня наша команда проведёт третий контрольный матч на сборах в Новороссийске

Автор: Пресс служба

Соперником динамовцев станет команда первой лиги — ФК «Черноморец» из Новороссийска!

Вчера наш соперник проводил матч лиги против ФК «Шинник» из Ярославля и одержал победу со счётом 1:0. Да, с большой долей вероятности соперник будет играть с нашей командой резервным составом. Но этому резерву нужно доказывать своё место в команде первой лиги именно в таких матчах. Поэтому просто нашей команде не будет.

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по барнаульскому времени, а в нашем телеграмм канале вы, как всегда, сможете следить за ходом поединка в текстовой трансляции.

Желаем удачи нашей команде!

Взято отсюда.

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