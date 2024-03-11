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Сегодня «Разговоры о важном» были посвящены достижениям, успехам, достопримечательностям каждого региона России

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Сегодня «Разговоры о важном» были посвящены достижениям, успехам, достопримечательностям каждого региона России

Сегодня Разговоры о важном «От южных морей до полярного края» были посвящены достижениям, успехам, достопримечательностям каждого региона России. Школьники и студенты среднего профессионального образования узнали больше о родном Алтайском крае. Вместе с педагогами ребята совершили виртуальную экскурсию на выставку-форум «Россия», где представлены достижения, история и культурные традиции всех 89 регионов. Посмотреть видеоролик об Алтайском крае . Ролик подготовлен Алтайским институтом цифровых технологий и оценки качества образования имени Олега Ростиславовича Львова и телеканалом «Катунь 24». Подробно о занятиях «Разговоры о важном» можно узнать на  официальном сайте .  

Взято отсюда.

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