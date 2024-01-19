Сегодня в Барнауле откроется модернизированный кадровый центр «Работа России»

Капитальный ремонт здания и его перепланировка под новые задачи шли около года.

Теперь у каждого клиента будет личный помощник. Он будет сопровождать его на всех этапах поиска работы или развития собственного дела. В обновленном здании создали современное пространство для посетителей и удобную зону цифровых сервисов. Центр заработает по прежнему адресу в Барнауле: проспект Строителей, 41. В управлении по труду и занятости населения края сообщили, что на модернизацию кадрового центра было выделено 84 миллиона рублей из краевого и федерального бюджета.

Взято отсюда.

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