Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Сегодня в Барнауле открываются городские ёлки

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Сегодня в Барнауле открываются городские ёлки

В этом году главный снежный городок краевой столицы вернули на площадь Сахарова.

Здесь установили фигуры Деда Мороза и Снегурочки, ледяного дракона. Хотели сделать больше, но из-за погоды не получилось. В центре городка стоит 32-метровая ель с большой звездой на макушке. Украсили и Мало-Тобольскую улицу, здесь огромное количество гирлянд и фигур с подсветкой. А городскую горку установили в парке Центрального района. Открытие снежного городка намечено на 17:00. На площади Сахарова пройдёт театрализованное представление «Царевна-лебедь».

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай , новости алтая сегодня видео ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Циклон с юга Урала 29 декабря двинется на север

30.12.2023

 Новости Алтай

Пусть в каждом доме царят мир, любовь и благополучие!

30.12.2023

 Новости Алтай

Герои «Вестей»: бабушка Тася и дедушка Саша

30.12.2023

 Новости Алтай

Краевой следком возбудил уголовное дело после обрушения крыши в рубцовской двухэтажке

30.12.2023

 Новости Алтай

Вечерний выпуск новостей за 29 декабря 2023 года

30.12.2023

 Новости Алтай

Астролог рассказал, какой знак зодиака начнет новый год с “обнуления” в карьере

30.12.2023

 Новости Алтай

В Барнауле зажгли огни на главной ёлке региона

30.12.2023

 Новости Алтай

Следователи начали проверку в отношении персонала барнаульского частного детсада «Кнопочки»

30.12.2023

 Новости Алтай

Руководитель Народной дружины «СтудГвардия» колледжа АлтГУ Максим Столповский стал победителем конкурса «Лучший народный дружинник в сфере охраны общественного порядка»

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix