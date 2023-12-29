Сегодня в Барнауле открываются городские ёлки

В этом году главный снежный городок краевой столицы вернули на площадь Сахарова.

Здесь установили фигуры Деда Мороза и Снегурочки, ледяного дракона. Хотели сделать больше, но из-за погоды не получилось. В центре городка стоит 32-метровая ель с большой звездой на макушке. Украсили и Мало-Тобольскую улицу, здесь огромное количество гирлянд и фигур с подсветкой. А городскую горку установили в парке Центрального района. Открытие снежного городка намечено на 17:00. На площади Сахарова пройдёт театрализованное представление «Царевна-лебедь».

Взято отсюда.

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