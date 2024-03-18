Сегодня в Барнауле пройдут более 30 мероприятий, посвященных 10-летию воссоединения Крыма и России

Сегодня, 18 марта, в России отмечают десятую годовщину воссоединения Крыма с Россией. В этот день в Барнауле запланировано более 30 культурных, спортивных, молодежных и просветительских мероприятий.

Тематические выставки организованы в городских библиотеках №36, №10 и краевом колледже культуры и искусств. Патриотические часы, мастер-классы и интеллектуальные игры пройдут в библиотеках № 17, №1, №32. В городской библиотеке им. Н.М. Яндренцева пройдет урок мужества «Крымская весна».

На территории краевой столицы пройдет ряд спортивных мероприятий, среди которых: турнир по волейболу среди молодежи, соревнования по боулингу с участием участников СВО и их семей, соревнования по фехтованию. Фестиваль «Готов к труду и обороне» соберет сегодня спортсменов-пенсионеров.

На улицах города традиционно пройдут информационные акции по раздаче лент-триколоров и буклетов. Акции пройдут на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова, на площадке перед ТРК «Сити-Центр» и на площади Мира.

Автомобили, украшенные российским триколором, флагами Крыма и Севастополя, проследуют по маршруту пл. Свободы – пр. Ленина – пл. Октября – пр. Строителей – пр. Красноармейский – пл. Свободы в рамках автопробега «Русская весна». Начало движения запланировано на 13.00 часов.

Внеклассные занятия цикла «Разговоры о важном», которые каждый понедельник проходят в школах, сегодня также будут посвящены 10-летней годовщине воссоединения Крыма с Россией. Такие уроки пройдут во всех школах города не только чтобы актуализировать знания учащихся о событиях весны 2014 года, но и сформировать чувство гражданственности, патриотизма и сопричастности к значимым для страны событиям прошлого и настоящего.

В манеже Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова пройдет патриотическая акция «Флаг Единства» – силами курсантов военно-учебного центра вуза будет развернуто большое полотнище государственного флага Российской Федерации.

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Взято отсюда.

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