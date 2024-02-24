Секретарь Барнаульской епархии и первый проректор БДС приняли участие в обретение мощей преподобного Макария Алтайского (Глухарева) в Орловской епархии

24 февраля 2024 г., митрополит Орловский и Болховский Тихон возглавил Божественную литургию в Троицком Рождества Богородицы Оптином женском монастыре города Болхова. Архипастырю сослужили секретарь Барнаульской епархии архимандрит Иларион (Морозов), первый проектор Барнаульской духовной семинарии протоиерей Георгий Крейдун и духовенство Орловской епархии.

По благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в склепе-усыпальнице монастырского Троицкого храма были обретены мощи преподобного Макария Алтайского (Глухарева).

В Богоявленском соборе Орла святыня будет находиться до мая этого года. Позднее мощи преподобного Макария Алтайского передадут в Алтайскую митрополию. Десница святого будет храниться в Троицком Оптином монастыре Болхова. В ближайшие дни на сайте и в сообществах Орловской митрополии в социальных сетях об обретении мощей преподобного Макария Алтайского выйдет видеосюжет.

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Преподобный архимандрит Макарий (в миру — Михаил Яковлевич Глухарев; 1792 — 15 (31) мая 1847) известен как православный миссионер и переводчик. Его перевод Ветхого Завета использовался при работе над Синодальным переводом Библии на русский язык.

Еще в детстве Макарий обладал редкими языковыми способностями, к 20 годам освоил еврейский, немецкий и французский языки.

Окончил Петербургскую духовную академию, был пострижен в монашество и назначен ректором Костромской духовной семинарии. В 1821 году возведен в сан архимандрита и поставлен настоятелем Костромского Богоявленского монастыря.

Позже в Москве архимандрит Макарий принял благословение на миссионерские труды от митрополита Филарета (Дроздова). В 1830 году прибыл на Алтай, где занялся просвещением местного населения. Здесь за тринадцать с половиной лет миссионерского служения отец Макарий окрестил около 700 взрослых алтайцев и более 700 их детей.

Архимандрит Макарий не оставил дело перевода до конца жизни. Поняв, что в России издать перевод не удастся, он захотел напечатать его за границей. Он подал прошение об увольнении его от звания начальника алтайской миссии и о разрешении ему отправиться на богомолье в Иерусалим. Но на богомолье в Иерусалим его отпустили не сразу. Определением Синода он был назначен настоятелем Болховского Троицкого Оптина монастыря Орловской епархии. Очутившись вместо Палестины в Орловской епархии, Макарий нашел, что и здесь широкая нива для миссионерства.

Оказалось, что даже городской голова не знал Символа веры, а знал только «Отче наш». Тогда удивленный и возмущенный этим архимандрит велел взрослым приходить в монастырь и детей присылать.

К будущему святому постоянно приходили люди. Днем он их принимал, по ночам продолжал переводы. Также он не оставлял заботы о миссии, собирал средства и приобретал для нее новых сотрудников.

Архимандриту Макарию удалось добиться разрешения о выезде в Иерусалим. За границей отец Макарий собирался напечатать сделанные переводы, но накануне путешествия сильно заболел и скончался в 1847 году.

Архимандрит Макарий был погребен в склепе-усыпальнице Троицкого храма Троицкого Оптина монастыря Болхова.

Причислен к лику святых Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 2000 году. Входит в первоначальный состав Собора Орловских святых.

Подробнее о преподобном Макарии Алтайском можно прочитать здесь .

Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Фото: Евгений Мартынов. 15

Взято отсюда.

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