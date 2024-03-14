Армен Тоноян Фото: vk.com/boxingaltai

Ранее адвокаты спортивного функционера направили апелляционную жалобу на приговор Центрального районного суда, а прокурор подал апелляционное представление

Уголовное дело главы региональной федерации бокса Армена Тонояна направлено в Алтайский краевой суд, где будет рассмотрена апелляционная жалоба его адвокатов и апелляционное представление прокурора. Напомним, 26 января Центральный районный суд Барнаула приговорил спортивного функционера к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве.

Помимо реального срока Центральный районный суд Барнаула обязал Тонояна выплатить штраф в доход федерального бюджета в размере 950 тысяч рублей.

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