Секретное оружие Красной армии: о сибиряках ходили легенды и ими пугали врага

Любое знаковое событие Великой Отечественной связано в частности и с уроженцами Сибири и Алтая. Подвиги совершались каждый день

Начальник научно-исследовательского и редакционно-издательского отдела БЮИ МВД России Александр Богуцкий

В Алтайском крае, как и по всей России, 3 декабря 2019 года прошли многочисленные акции, посвященные Дню неизвестного солдата. В Барнауле состоялся памятный вечер. На сцене концертного зала “Сибирь” члены краевого правительства, участники движения “Победа в каждом из нас” и жители региона рассказали свои семейные истории, прочли документальные и художественные тексты о героях Великой Отечественной войны, не вернувшихся с поля боя. Мероприятия ко Дню неизвестного солдата на Алтае были приурочены к Всероссийскому патриотическому форуму, посвященному подготовке к 75-летию Победы и старту Года памяти и славы в нашей стране.

О том, какой вклад внес Алтайский край в Великую Победу, в эфире радиостанции “Эхо Москвы в Барнауле” рассказал начальник научно-исследовательского и редакционно-издательского отдела Барнаульского юридического института МВД России Александр Богуцкий.

– Александр Васильевич, вы, как кандидат юридических наук, можете сказать, что ваша специализация – это именно Алтайские дивизии, сформированные во время Великой Отечественной войны?

– Бесспорно. Начиная где-то с 2000-го года, еще занимаясь кандидатской диссертацией, я как-то основательно увлекся этой темой и посвятил себя изучению боевого пути стрелковых дивизий и тех подразделений, которые были сформированы в Алтайском крае в годы Великой Отечественной войны.

– Дивизия – насколько это большое подразделение, сколько человек туда входило и где брали людей?

– Этот вопрос сложный. Потому что нельзя точно сказать, какое количество людей формировало дивизию. За годы Великой Отечественной войны штат стрелковой дивизии неоднократно менялся. Это было обусловлено различными обстоятельствами, условиями войны, обстановкой. Вышло семь штатов. Но если мы возьмем довоенный период, стрелковая дивизия насчитывала приблизительно 14 тысяч человек. В годы войны штаты менялись – это были и 12, и 16 тысяч человек. Но хочу сразу сказать, что зачастую боевая обстановка вносила свои коррективы. Ну, вот, например, в Подъельне в 7-й стрелковой гвардейской Режицкой Краснознаменной дивизии – вообще первой в нашей истории дивизии – насчитывалось до трех тысяч бойцов.

– То есть выкосило большую часть.

– Совершенно верно. 75-80% от состава подразделений, расположенных в каких-то горячих точках, погибало.

– Александр Васильевич, а территориальный принцип сохранялся? Набирались люди из одного региона или это были многорегиональные дивизии?

– Территориальный принцип тут действовал условный. Мы говорим о штабе – месте формирования, – который находился в Барнауле или Бийске, в другой точке Алтайского края. А вообще отбор шел из ближайших регионов Сибирского военного округа: это и Красноярск, и Новосибирск, и Кемерово. То есть так же, как жители Алтайского края пополняли формирования, расположенные в соседних регионах. На первых порах добровольцев было огромное количество, заявления порой в несколько раз превышали допустимые нормы. Поэтому кто-то попал в формирования на территории Алтайского края, кого-то отправили в Кемерово в другую дивизию и так далее. Так что лучше говорить, что это было Сибирское формирование.

– Сколько всего на Алтае было сформировано дивизий?

– В разных источниках встречаются разные цифры. Давайте расставим все точки над “и”. Если говорить о воинском формировании “стрелковая дивизия”, то у нас их было 11. Всего формирований было 16. Остальные пять – это бригады. В частности, наша знаменитая 74-я добровольческая стрелковая бригада, которая впоследствии стала 56-й гвардейской стрелковой Смоленской Краснознаменной дивизией; 26-я отдельная лыжная бригада… Но также можно говорить о более мелких формированиях, подразделениях, запасных частях; о военных училищах: Барнаульское, Рубцовское пехотное, Бийское. Тогда цифра будет еще шире.

– Лыжная бригада – это очень интересно. Не могли бы рассказать подробнее?

– 26-я отдельная лыжная бригада – это особая страница в военной истории Алтайского края. Она создавалась для особых операций. В основном это было подвижное соединение – как ответ на механизированные части, существовавшие в немецкой армии и позволившие им в короткие сроки достаточно далеко продвинуться. Чтобы противодействовать им, создавались как раз вот такие подвижные соединения. Либо кавалерийские, либо для зимних условий – лыжные. Сибиряки – это часто охотники, лыжники. Тот же Жуков писал, что в этом жители Сибири всегда на высоте. Поэтому в Алтайском крае была создана 26-я отдельная лыжная бригада. Задача у нее была – пройти по тылам, громить немецкие штабы, склады, а также разведывательная деятельность. Особая заслуга связана с городом Севском Брянской области, где от 26-й отдельной лыжной бригады в количестве примерно 4,5 тысячи человек после героической битвы осталось всего 300. В обороне Севска, кроме нашей бригады, участвовала 28-я лыжная бригада из Новосибирска, еще несколько соединений – но это были неполные соединения, то есть, пройдя по тылам, они уже были опустошены. Это был как раз период наступательных действий немцев, и возникла угроза. Под основной удар попала наша алтайская 26-я лыжная бригада. В дальнейшем она была соединена с другим воинским формированием.

Так сибиряки в очередной раз проявили невероятную доблесть и отвагу, своих позиций не оставили до последнего. И жители Севска до сих пор вспоминают об этой лыжной бригаде.

– Куда отправлялись дивизии с Алтая, где происходили наиболее заметные события с участием наших бойцов?

– Здесь все очень просто. Если вы знаете историю Великой Отечественной войны, основные сражения – везде были жители Алтая и Сибири. То есть на наиболее важных участках, где решался исход этой страшной войны: битва под Москвой, первая в истории победа Красной Армии, под Ельней, Жуков вел 107-ю стрелковую дивизию, впоследствии ставшую 5-й гвардейской дивизией. Вообще, когда была утверждена гвардейская дивизия, первой стало сибирское формирование – 107-я стрелковая дивизия. В Барнауле размещался 630-й полк на месте современного Барнаульского юридического института, так называемые “красные казармы”, то есть испокон веков это такая военная территория. Один из полков был в Рубцовске, другой размещался в Бийске, и командирами этих подразделений были тоже легендарные люди, которые впоследствии возглавили уже отдельные соединения – Батраков и Некрасов. Наверное, многим жителям Алтайского края знакомы эти люди. Они получили звание Героя Советского Союза.

Также событие, в котором участвовали сибиряки, – битва за Сталинград. 42-я стрелковая дивизия, впоследствии 226-я, обороняла вокзал. Есть сведения, что этот стратегический пункт за день переходил несколько раз из рук в руки. Практически 80% личного состава были потеряны. Потом дивизию объединили с одной из морских бригад.

Также 315-я стрелковая дивизия на подступах к Сталинграду сначала сдерживала, потом не давала возможности прорваться на помощь Паульсу другим немецким соединениям.

Курская дуга. 380-я стрелковая дивизия, которая была сформирована в Барнауле. За освобождение Орла она и получила название Орловская стрелковая дивизия.

Освобождение Белоруссии – могу долго еще перечислять. Ну и освобождение Европы – это тоже отдельная история подразделений Сибири. Многие полки в дивизиях получили названия по освобождению тех или иных городов, например, Венский стрелковый полк. От Кенигсберга и до Берлина не было такого места, где бы не сражались наши сибиряки.

Я общался с жителями Москвы и узнал очень интересный факт. Они приходили на вокзал посмотреть именно на сибиряков, потому что в их понимании это были какие-то богатыри из былин. Приезжали бойцы в полном обмундировании: белые полушубки, валенки, шапки, с автоматами.

– Наверное, мощные были наши ребята.

– Есть такой момент. 178-я наша стрелковая дивизия, которая еще до войны была сформирована (это была кадровая дивизия, формировалась в Славгороде), в 1943 году захватила немецкую разведку. Привели в штаб к командиру дивизии, естественно, допросили. И немецкий офицер просит: “Мы понимаем, что попали в плен, наша судьба понятна. Покажите нам сибиряка. Потому что наши генералы говорят, что они являются секретным оружием русских, и поэтому их специально прячут”. В это время как раз стоял начфин этой дивизии Николай Казанцев – небольшого роста, коренастый. Показали на него, мол, вот он – коренной сибиряк. “Нет, нам говорили, что сибиряки под два метра ростом, огромные люди, которые не боятся морозов. Вы их все-таки прячете”. Так что сибиряки наводили ужас.

Одна из шведских газет опубликовала воспоминания немецкого солдата: “Когда бой начался, немцам пришлось признать, что сибиряки сражаются с нечеловеческим презрением к смерти”.

Когда встречаешься со школьниками, они просят рассказать о каких-то героических подвигах. А у меня возникает дилемма – на каком из них остановиться. Потому что каждый день войны для Сибирской дивизии был подвигом. К примеру, просто связист, которому надо обеспечивать связь. Идет бой, рвутся снаряды, пули свистят – кромешное смешение металла и огня. В архивах есть данные: “Восстановил 185 порывов связи”. Представьте! Это надо себя пересилить, выскочить из окопа, найти этот порыв, соединить – и так 185 раз.

Или наши милые женщины, совсем молодые – на период войны им 20, 22 года… Та же Вера Кащеева. Она получила звание Героя Советского Союза за то, что вынесла с поля боя более 80 бойцов. Но засчитывался только тот случай, если она вынесла солдата с оружием. То есть опять нужно представить: ей необходимо вытащить бойца, его автомат или винтовку… Средний вес мужчины – килограммов 80. А она – хрупкая девушка. И это все происходит под пулями, а еще она зачастую сама ранена, но перевязывает бойцов.

А когда санитарки поднимали здоровых мужиков, собой закрывали, вели их в атаку? Огромное количество фактов героизма абсолютно каждый день.

Любой задокументированный подвиг так или иначе связан с Алтайским краем.

28 панфиловцев. Двое из них – жители нашего региона. Сам Василий Клочков – воспитанник алтайского комсомола, то есть какое-то время он жил в Алтайском крае.

Александр Матросов. Это 56-я стрелковая гвардейская дивизия…

Я нисколько не принижаю достоинства других, но сибиряки – это отдельная история.

– Добрее и лучше мы становимся, когда слышим такие исторические факты.

– Уже практически 20 лет занимаюсь этой проблемой – становятся интересными подвиги, которые передаются из поколения в поколение в виде неких легенд или былин. К сожалению, не всегда возможно, да и в то непростое военное время было практически нереально что-то задокументировать.

Сейчас очень много архивов открывается, интернет оказывает огромную помощь – не нужно выезжать в другой город для доступа к документации. У меня часто были ситуации, когда изучаю факт, а там пробел, несостыковка. Я просто начинал погружаться в новые архивные документы, и будто пазл складывается. Такой восторг испытываю всегда!

Так вот, возвращаясь к теме подвигов. Во время войны на одной из пограничных застав (есть сведения, что это был сибиряк) боец сутки с ручным пулеметом не давал немцам переправиться на том участке. Несколько раз был ранен. К концу дня фашисты забросали его минами и только тогда смогли прорваться.

Я всегда такие моменты перекладываю на себя: смог бы это сделать? Вы знаете, не всегда нахожу ответ.

Еще один факт. Под Москвой, в самое тяжелое время, когда немцы были на подступах – буквально в 30-40 километрах – летчик, возвращаясь с облета, увидел, что по Волоколамскому шоссе идет колонна немецких танков. Он понимает, что на их пути нет войск, которые могли бы их остановить. Естественно, он докладывает в штаб. Как раз в это время к Москве прибыло подразделение сибиряков. Командование обращается к ним с просьбой: “Необходимо в кратчайшие сроки перебросить солдат, чтобы остановить вражескую колонну”. При погрузке в самолеты оказалось, что парашютов на всех не хватает. Но ни один не отказался. Представьте картину: на бреющем полете (это высота пятиэтажного дома) идет армада самолетов, часть бойцов выбрасывается с парашютами, часть – без них. Была зима, сугробы помогли. Но, по сводке, 12% все-таки погибли при выгрузке. Вражеская колонна была остановлена при этом. Есть косвенное воспоминание – недоумение немцев явно выражалось у них на лице. Они не привыкли к такой войне. Для них война – это пройти парадным маршем, захватить Париж, еще один город, еще один… А здесь люди боролись за свое Отечество до последнего.

– Как вы пришли к изучению вопроса Великой Отечественной войны?

– Раньше я полагал, что мне это просто интересно. Я с детских лет хотел быть военным. Судьба внесла свои коррективы, но в итоге я все равно стал офицером. Сейчас, погружаясь в это все глубже, с возрастом, опытом, я думаю, что мое направление деятельности было предначертано мне свыше. Отец у меня с Украины, мама из Алтайского края. На Украине жили в городе Белая Церковь. И здесь начинается череда связей. Белоцерковское приходское училище в 1941 году перед захватом города было эвакуировано в Барнаул, и именно на его базе создавалось сначала Барнаульское пехотное училище, потом оно было переброшено в Томск. Белую Церковь освобождала 232-я стрелковая дивизия, которая была сформирована в Алтайском крае.

Мой дед. Николай Ефимов. Он был шофером, много сам рассказывал, как возил снаряды: “Когда у тебя полная машина такого опасного груза, налетает вражеский самолет, каждый раз останавливаешься, молишься…”. Он остался жив, но приобрел инвалидность. Мама рассказывала, что брат моего деда упоминается в книге Бондарева “Горячий снег”: “В землянке лежал раненный в живот Петр Ефимов”. По бабушкиной линии – она Ярных, – как потом выяснилось, мой двоюродный дед был участковым, погибшим в 1946 году. В его честь названа улица.

Буквально несколько месяцев назад, готовя книгу к 75-летию Великой Победы, я поставил перед собой задачу описать боевой путь стрелковых дивизий – узнал невероятное. С детства люблю фильм “Дума о Ковпаке” о дважды Герое Советского Союза, лидере партизанского движения Сидоре Ковпаке. В его соединении служил Александр Ленкин – командир дивизиона. Работая с архивами, я нашел, что, оказывается, этот Ленкин – уроженец Горноалтайской области.

И таких закономерностей много. Каждый день находишь какие-то интересные моменты, и это захватывает. И убеждаешься, что все не просто так происходит.

– Я желаю вам успехов в издании книги. И хочу напомнить, что рассказы о подвигах, о героях любой семьи Алтайского края можно прислать в проект “Победа в каждом из нас” по адресу электронной почты pobedavnas@mail.ru. И, возможно, именно ваша история – не обязательно имеющая отношение к Великой Отечественной войне, а о подвигах любого времени – прозвучит на волнах радио, в телевизионном эфире или опубликуется на страницах печатных СМИ.

Впервые материал был опубликован 9 декабря 2019 года.

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