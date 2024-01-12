Секретное “оружие” снова в деле: Западу неожиданно напомнили о “Вагнере”

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11 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Кульминация истории ЧВК “Вагнер” наступила летом прошлого года после кровопролитных боёв за Бахмут и неудачного “похода на Москву” ныне покойного Евгения Пригожина. Но закончилась ли история “вагнеров”? Ответ на этот вопрос волнует не только всю Россию, но и Запад, с замиранием сердца готовящийся к встрече с “музыкантами, которых знает весь мир”. Как пишет “Царьград”.

История ЧВК “Вагнер” представляет собой сложный и неоднозначный сюжет, окутанный тайной и неопределённостью. Во многих случаях информация о ней основана на журналистских расследованиях западных СМИ или даже на слухах. Компания, несмотря на своё мировое влияние, не имеет официального статуса, хотя её создание было поддержано Владимиром Путиным ещё в апреле 2012 года, когда он занимал пост премьер-министра России.

После мятежа многие полагали, что вагнеровцы будут стёрты из истории России, но только глупый не осознаёт, что это очень серьёзный инструмент и большая сила. Один из военнослужащих, бывший вагнеровец, в беседе с военкором “Царьграда” Альгисом Микульскисом на условиях анонимности ранее отметил, что о завершении истории “оркестра” говорить пока рано, и, если руководство группой возьмёт на себя один из заместителей погибшего Дмитрия Уткина (позывной “Вагнер”) с позывным “Седой”, группа продолжит выполнять задачи как в Африке, так и в зоне проведения СВО.

Так оно и вышло.

Тем временем истерика в США относительно ЧВК “Вагнер” достигла невиданных масштабов, и американцы решили применить к ней санкции. Это вызывает смех. “Вагнер” игнорирует все санкции со стороны США и их союзников. Как говорится, недруги нарвались, а значит, “Вагнер” будет действовать на полную катушку!

Фото: topnews.ru

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Автор: vizitka01

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