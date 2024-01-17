Александр Терентьев Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

Жильцы многоэтажки привыкают жить без сырости и плесени в своих квартирах. Много лет сельчане дожидались капитального ремонта крыши

В селе Черемном Павловского района жители многоквартирного дома поблагодарили Александра Терентьева за то, что не позволил затянуть сроки капремонта крыши, сообщает пресс-служба алтайского отделения партии “Справедливая Россия – За правду”.

Жильцы дома №50а по улице Привокзальной боялись, что дожди, сырость и плесень в их квартирах не закончатся никогда, рассказывая, что их очередь откидывали назад по причине неполноценной оплаты взносов собственниками. Всего в доме 21 квартира: живут семьи с детьми и пенсионеры. Люди попросили депутата Госдумы Александра Терентьева помочь убедить власть сделать им нормальную крышу над головой взамен прохудившейся.

Путь был долгий и тернистый, не без бюрократических проволочек. Депутат направлял свои запросы в краевое правительство, прокуратуру и главе района. В 2016 году дом стоял в программе на период с 2017 по 2019 год. Затем срок передвинули на 2023 год.

Жители забили тревогу в 2021 году, а в 2022 году собственникам сообщили, что ремонт дома установили на 2025 год. Перенести срок ремонта на более ранний, ввиду плачевного состояния конструкции, к сожалению, не удалось. Однако удалось сохранить хотя бы 2023 год – перед Новым годом крышу сделали.

Собственники уверены, что без сопровождения Александра Терентьева их дом переносили бы бесконечно. Сельчане поблагодарили депутата за то, что он прошел этот непростой путь вместе с ними и отстоял их право на добротную крышу над головой.

Взято отсюда