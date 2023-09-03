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Сельчанину на Алтае грозит тюрьма за пакет травы, который он хранил на веранде

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Сельчанину на Алтае грозит тюрьма за пакет травы, который он хранил на веранде

ГОРНЯК2201 mins

Мужчина пояснил, что нарвал коноплю для себя

Фото: pxhere.com

Полицейские в Зональном районе нашли наркотики в доме местного жителя. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Правоохранители пришли к местному жителю 1972 года рождения и нашли на веранде его дома пакет с растительным веществом. Экспертиза показала, что этом марихуана весом больше 184 граммов.

Хозяин дома и наркотиков заявил, что нарвал запретных растений для себя и не собирался продавать.

На него завели уголовное дело. Сельчанину грозит до трех лет лишения свободы.

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