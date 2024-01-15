реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Селекционеры Алтайского края вывели новые сорта пшеницы

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Селекционеры Алтайского края вывели новые сорта пшеницы

При успешном прохождении испытаний семена через три года предложат аграриям

В 2023 году в Федеральном Алтайском научном центре агробиотехнологий вывели два новых сорта пшеницы мягкой яровой: Акцент и Ритор, сообщает “Толк” со ссылкой на информацию краевого минсельхоза.

Оба новых сорта относятся к среднеспелой группе короткостебельных сортов интенсивного типа. Высота растений составляет 79-80 см, это на 27-28 см ниже стандартного сорта. 

Отмечается, что новые сорта обладают хорошей устойчивостью к полеганию, высоким коэффициентом хозяйственного использования, то есть соотношения зерновой части урожая и соломы. По комплексу признаков качества новинки относятся к группе сортов ценной пшеницы.

погода в области , самая точная погода ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку дорог и тротуаров

15.01.2024

 Новости Алтай

Снежные заносы и -20. В Алтайском крае резко похолодало после оттепели: смотрим прогнозы на неделю

15.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле ветер опять вывел из строя несколько светофоров: когда их починят

15.01.2024

 Новости Алтай

«Что было в “Джелакси”»: Ольга Бузова не запомнила название барнаульского ТЦ, где прошла ее фан-встреча

15.01.2024

 Новости Алтай

Самолет, летевший из Горно-Алтайска, экстренно сел в Толмачево. Всё из-за технической неисправности

15.01.2024

 Новости Алтай

Получить налоговый вычет стало проще: как это сделать и сколько денег вам вернут

15.01.2024

 Новости Алтай

Будем привыкать жить без кофе, чая, молока и даже воды? Какие продукты сильнее всего подорожают в начале 2024 года

15.01.2024

 Новости Алтай

Даже учителя не справятся: попробуйте ответить на 10 вопросов из олимпиады по русскому языку

15.01.2024

 Новости Алтай

Фром Череповец виз лав: как российские товары маскируют под заграничные деликатесы — 8 примеров с полок магазинов

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске