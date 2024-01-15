Селекционеры Алтайского края вывели новые сорта пшеницы

При успешном прохождении испытаний семена через три года предложат аграриям

В 2023 году в Федеральном Алтайском научном центре агробиотехнологий вывели два новых сорта пшеницы мягкой яровой: Акцент и Ритор, сообщает “Толк” со ссылкой на информацию краевого минсельхоза.

Оба новых сорта относятся к среднеспелой группе короткостебельных сортов интенсивного типа. Высота растений составляет 79-80 см, это на 27-28 см ниже стандартного сорта.

Отмечается, что новые сорта обладают хорошей устойчивостью к полеганию, высоким коэффициентом хозяйственного использования, то есть соотношения зерновой части урожая и соломы. По комплексу признаков качества новинки относятся к группе сортов ценной пшеницы.

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