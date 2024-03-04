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Сельские специалисты Алтайского края смогут получить единовременную выплату в 1 млн рублей

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Сельские специалисты Алтайского края смогут получить единовременную выплату в 1 млн рублей

Специалист, который переедет на работу в село или малый город, получит единовременную выплату в 1 млн руб. Для жителей Дальнего Востока, Донбасса и Новороссии сумма составит 2 млн руб. Об этом объявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля.

Новая программа субсидирования сельских специалистов называется «Земский работник культуры». Она будет действовать по аналогии с программами «Земский учитель» и «Земский доктор» с 2025 года.

Губернатор Виктор Томенко в своем телеграм-канале сообщил, что нацпроекты помогли значительно улучшить условия жизни в Алтайском крае. Речь идет о строительстве и ремонте детских садов, школ, медучреждений, дорог, коммунальной инфраструктуры, о благоустройстве парков, скверов, общественных пространств.

«Новая программа «Земский работник культуры» была в числе предложений от доверенных лиц президента на Алтае», – уточнил губернатор.

Из федерального бюджета на все эти направления планируется выделить денежные средства. Алтайский край будет претендовать на поддержку по всем направлениям, чтобы изменения стали заметны и в крупных городах Алтая, и в небольших селах, подчеркнул Виктор Томенко.

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Взято отсюда.

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