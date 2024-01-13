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Семь человек подхватили гепатит после посещения закусочных в российском городе

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В заведениях нашли серьезнейшие нарушения

Семь человек подхватили гепатит после посещения закусочных в российском городе

Фото: unsplash.com

В Краснотурьинске Свердловской области выявили гепатит А у семи человек, которые посетили закусочные “Гиро”, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

“В Краснотурьинске 11-12 января зарегистрировано семь случаев гепатита А среди взрослых. Диагноз лабораторно подтвержден на данный момент у трех человек”, – рассказали в ведомстве.

Во время проверок сотрудники Роспотребнадзора нашли в заведениях серьезные нарушения: нет водоснабжения, продукция не имеет товарно-сопроводительных документов, работники не проходят медобследования и готовят еду в обычной одежде. Более того, владелец не извещал Роспотребнадзор о начале предпринимательской деятельности, а потому надзорные мероприятия не были проведены.

Сейчас специалисты проводятся лабораторные обследования сотрудников кафе, а также изучают пробы воды и пищи. Составлен протокол о временном запрете деятельности закусочных “Гиро”, материалы дела передадут в суд.

По данным ВОЗ, почти у всех пациентов с гепатитом А достигается полное излечение и формируется пожизненный иммунитет. Однако в очень редких случаях заражение этим вирусом может привести к фульминантному гепатиту с летальным исходом

новости Локтевский

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