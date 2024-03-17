Семь человек пострадали в перевернувшемся автобусе на алтайской трассе

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пострадавшие отделались ушибами легкой степени тяжести, одного человека госпитализировали. Детей среди получивших травмы нет

17 марта в Алтайском крае недалеко от села Гришковка Немецкого национального района перевернулся пассажирский автобус. Как рассказали в региональном главке МЧС, водитель не справился с управлением.

Автобус шел по маршруту Чемкент – Новосибирск. В какой-то момент водитель потерял управление и съехал с трассы, допустив опрокидывание на бок.

В автобусе находилось 56 человек (два из которых водители), 54 пассажира, из них три ребенка. Всего пострадало семь человек. Они получили легкие ушибы. Одного человека госпитализировали в больницу Славгорода.

Движение транспорта на данном участке дороги не затруднено.

“Пожарно-спасательными подразделениями автобус стабилизирован. Техника исправна. Водители самостоятельно выдвигаются на данном автобусе в Казахстан. Пассажирам предоставлен автобус для доставки к месту следования (Новосибирск)“, – добавили в МЧС.

Вчера в Алтайском крае с трассы Бийск — Барнаул тоже снесло пассажирский автобус .

Взято отсюда.

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