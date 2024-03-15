Семьи Алтайского края улучшают жилищные условия благодаря государству

Еще две молодые семьи из Рубцовского района улучшат свои жилищные условия благодаря помощи государства.

Бюджет в доле

Государственная программа «Обеспечение жильём молодых семей в Алтайском крае» подразумевает единоразовую выплату молодым семьям в возрасте до 35 лет на приобретение или строительство жилья, а также возможность направить ее на погашение ипотеки. Помимо краевого финансирования, часть средств вносит местный бюджет, часть семья должна заплатить сама.

Для решения своего квартирного вопроса необходимо обратиться в администрацию муниципалитета. Там рассматривают заявление и ставят молодую семью на очередь. В приоритете те, у кого есть дети.

В марте глава Рубцовского района Пётр Афанасьев вручил свидетельства на право получения социальной выплаты семьям Шмунк и Сидоренко.

Планы на пополнение

Никита и Наталья Шмунк живут в Зелёной Дубраве. Девять лет назад пара поженилась и сразу же встала на очередь на получение жилья по программе поддержки молодых семей.

Зелёная Дубрава расположена рядом с Рубцовском, даже пешком можно дойти. Общественный транспорт ходит регулярно, поэтому многие работают в городе, а живут в тихой сельской местности, дышат свежим воздухом, держат небольшое хозяйство. Никита и Наталья тоже работают в городе, а жилье планируют приобретать в родном поселке.

– Может, даже двухкомнатную благоустроенную квартиру или дом из трех комнат. Хотелось бы площадь побольше, – мечтает Наталья. – Но это уж как финансы позволят.

Семья получила выплату 550 тысяч рублей, жилье стоит около 1,5 млн, с имеющимися средствами должно хватить. Жилищная проблема практически решена, и теперь супруги планируют пополнение семьи. От этого шага их удерживало только отсутствие жилья.

– Не будешь ведь с ребенком по съемным квартирам скитаться, – говорит Никита.

Свои 98 квадратов

Иван и Татьяна Сидоренко – жители Веселоярска, работают на станции Локоть. Сейчас женщина в декретном отпуске по уходу за вторым ребенком.

– На очередь встали в 2017 году, когда старшей дочери было два года, – рассказывает Татьяна. – Жили у родителей, снимали квартиру, а затем взяли дом в ипотеку – 98 квадратов, три комнаты, кухня, хорошее расположение. Частично рассчитались материнским капиталом, когда родился второй ребенок. И вот теперь наконец-то мы ее закроем, средств как раз хватит.

Оба супруга железнодорожники, работа хорошая, сами родились в Веселоярске, поэтому о переезде не думали, решили остаться на малой родине.

Иван признается, что вместе с супругой испытал огромное облегчение, узнав о долгожданной социальной выплате. С плеч свалился ипотечный груз благодаря средствам, полученным от государства.

– Главное не бояться вступать в программу. Многие думают, что это очень долгий процесс, много документов надо собрать, тяжело, но на самом деле нет, – утверждает его супруга. – В администрации нам подробно объясняли все шаги, оказывали помощь. Надо верить в лучшее, и обязательно все получится!

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Взято отсюда.

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