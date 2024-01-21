Судя по комментариям, многим сейчас хватает денег только на еду и оплату коммунальных услуг

В новогодние каникулы мы публиковали колонку жительницы Тюмени, которая рассказала, как рост цен повлиял на уровень жизни ее семьи. Читатели оставили под этим материалом множество комментариев. Они написали о своих доходах, расходах и признались, что им стало не по карману. Наши коллеги из 72.RU выбрали самые интересные мнения и сделали небольшую подборку. Спойлер: большинство призналось, что им хочется жить, а приходится выживать.

Еще год назад мы могли себе что-то позволить

У нас нет ипотеки, но я еще в декрете. На семью из трех человек 70 000 рублей не хватает. В 2022 году мы многое могли себе позволить, а в 2023-м уже ничего не можем. Планировать какой-то отдых нужно за три месяца (откладывать).

Зарабатываем 200 тысяч и даже не мечтаем об отпуске

У нас общий доход около 200 тысяч рублей, четверо детей и денег не хватает. Репетитор по иностранному языку, спортивные секции, расходы на школу, коммуналка и ни о каком отпуске и не мечтаем. Как люди на 70 тысяч могут прожить и на отпуск отложить, я не понимаю? Вроде мы нигде не шикуем, по ресторанам не ходим, ипотеки нет. Научите!

40 тысяч уходит только на репетиторов

У одного ребенка репетитор онлайн один на группу, у второго — индивидуальные занятия, с третьим готовимся к ЕГЭ. На всех репетиторов уходит в пределах 40 тысяч рублей. Коммуналка — 8–14 тысяч в месяц. Мясо беру у знакомых, но у них только говядина, остальное покупаю в магазине. Секции дети посещают в спортивных школах, но там всё равно платно, плюс экипировка. В нашей семье шесть человек, и ни о каком отпуске и не мечтаем.

Даже вкус говядины не помню

По сути, большинство из нас сейчас работают за еду и оплату коммунальных услуг. Не дай бог приболеть, так обанкротишься на лекарствах. Вкуса говядины даже уже не помню. В рационе у нас свинина, курятина да минтай изредка.

Семьи с детьми живут хуже пенсионеров

Семья, в которой двое детей и двое работающих за 40–50 тысяч рублей в месяц, сравнима по доходам на душу с пенсионерами. А ведь детям нужны кружки и одежду приходится менять чаще. А если четверо детей и работает один отец, а мать в декрете — это нищета хуже, чем у пенсионеров.

Остается лишь на пропитание

Действительно, сейчас семейные живут хуже пенсионеров, ведь после оплаты счетов за ЖКХ, ипотек и кружков на руках остается сумма лишь на пропитание. И не на полноценную еду, а только так, чтобы не протянуть ноги.

Как выжить и не обозлиться?

Мой ежемесячный доход 23 500 + пенсия 11 900. Срочно нужно улучшить жилищные условия (о других расходах даже не говорю). Сколько лет пытаюсь накопить, даже первоначальный взнос не могу. А сейчас в ипотеке просто отказывают, не рассматривая. К тому же у меня не укладывается в голове такое понятие, как услуга банка в 130–140 тысяч рублей. Это просто, чтобы они соизволили дать денег, процентов, видимо, уже мало. Вот дайте мне совет, как выжить и не обозлиться?

Хватает только на соль и макароны

У меня 15 тысяч пенсия, 5 — коммуналка, оставшиеся 10 — на еду и остальное. В магазине покупаю только соль и макароны. Очень редко беру сыр. Хлеб пеку сама, муку закупаю мешком. Осенью покупаю картошку на зиму. Солю свою капусту и прочее. Есть тыква и яблоки. Еще есть ящик тушенки. Редко очень использую баночку. Одежду и обувь не покупаю, донашиваю то, что есть. Отдых только в своем огороде, но нормальной жизнью это называть нельзя.

Приходится выживать, а хочется жить

Зарплаты не растут. Коммуналка выросла, а услуги по коммуналке предоставляют некачественные, детский сад подорожал, кружки и секции тоже, в магазин сходить — как на экскурсию в музей, только посмотреть, при этом я лично от государства не имею никакой поддержки. Приходится выживать, а хочется жить.

В аквапарке не были ни разу

У нас доход 100 тысяч на четверых, работает только муж, из них ипотека — 15 000, кредит почти 30 000, спортивная секция ребенка — 5000, квартплата около 10 000. Еще нужно заправлять машину и дочь скоро в сад пойдет, а за него тоже платить нужно. Остальные деньги уходят на продукты. С поликлиникой не повезло, ездим к одному врачу много лет, так как у старшего сына есть некоторые проблемы с иммунитетом. В аквапарке не были ни разу, по ресторанам и кафе не ходим.

Спасает огород

Наш семейный бюджет — 120 тысяч рублей на шестерых. Не хватает ни на что, спасает свой огород.

Машины нет, такси обходится дешевле

Мы вообще не берем пищевой мусор (печенье, конфеты, снеки, газировки и т. п.). При этом мы едим и рыбу (не только красную, тот же минтай в филе или рыбу-язык люблю не меньше красной), и говядину, и овощи, и фрукты. Единственно, убрали из рациона кофе. Сделали это по показаниям здоровья, он вреден для надпочечников плюс экономия. Машины у нас нет, с учетом стоимости обслуживания мне дешевле пару раз в месяц использовать такси для поездок за город или в дождь, а в городе есть общественный транспорт (главное, не ехать никуда в час пик). А вообще я предпочитаю иметь все блага цивилизации в своем районе, чтобы спокойно ходить пешком.

Денег не хватает, но умудряюсь откладывать

200 тысяч рублей в месяц нам не хватает. Приходится где-то и в чем-то себя урезать. У меня трое детсадовцев и жена в декрете. Работаю один, хоть и не хватает, но всё равно умудряюсь откладывать на ремонт квартиры. Делаю его сам. Если распределить по-умному средства, то и на 100 тысяч можно прожить, всё по полочкам разложить.

Зарабатываем 160 тысяч и летаем «пожить» за границей

Мясо берем полутушами, и свинину и говядину, всё это перерабатывается дома самостоятельно, готовятся полуфабрикаты. Рыбу берем коробкой — 18–22 кг, морепродукты так же оптом покупаем раз в месяц, овощи у нас свои с огорода наморожены. Всё остальное покупаем в магазинах по мере необходимости. Репетитор у нас онлайн один на четверых (скидываемся с родителями одноклассников детей), секции детские бесплатные, тратимся только на снаряжение раз в год. Школа бесплатная, вещи заказываем через байеров заблаговременно, летаем «пожить» за границей несколько месяцев. Доход 160 тысяч рублей, четыре человека в семье.

Взято Источник

21.01.2024