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Семья Онеговых-Верещинских представит Алтайский край на форуме «Родные – Любимые» в Москве

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Семья Онеговых-Верещинских представит Алтайский край на форуме «Родные – Любимые» в Москве

В Москве на площадке международной выставки «Россия» с 19 по 23 января проходит форум «Родные – Любимые». На него приглашены семьи со всей страны, из каждого региона. Алтайский край будут представлять Онеговы-Верещинские. Сергей и Александра воспитывают пятерых детей. Накануне поездки в столицу корреспонденты «Алтайской правды» побывали у них в гостях.

Златоглавая

Александра Онегова-Верещинская признается: ехать в Москву – волнительно! И дело вовсе не в расстоянии: семья уже летала полным составом на Дальний Восток, и даже на тот момент полуторагодовалый Андрюша спокойной перенес все дорожные тяготы. Волнения связаны с ответственностью.

– Мы очень рады, что выбрали именно нашу семью и нам выпала такая честь, – говорит Александра.

В 2022 году Онеговы-Верещинские стали победителями краевой эстафеты «Согрей теплом родительского сердца». Этот опыт, уверена семья, пригодится ей в Москве.

В программе форума «Родные – Любимые» представлено несколько номинаций: будут и творческие номера, и кулинарные поединки, и многое другое.

– Наша семья проведет мастер-класс по рукоделию. Из природных материалов – древесины, мха, камушков – будем изготавливать магнитики с картой Алтайского края, – рассказывает Александра. – Обязательно примем участие в семейной викторине, которая призвана укрепить связь поколений через познание истории, культуры, достижений России. Мой супруг Сергей очень эрудированный.

Четыре дочки Сергея и Александры ходят в музыкальную школу: две играют на скрипке, две – на фортепиано. Им уже доводилось выступать вместе на сцене (правда, дуэтами, а не трио или квартетом). Наверное, и в Москве они могли бы дать концерт для творческой номинации, да вот незадача: организаторы предупредили, что весь реквизит необходимо привозить с собой. Не тащить же фортепиано в самолет…

Фото: Олег Богданов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко через социальные сети пожелал семье Онеговых-Верещинских удачи на форуме «Родные – Любимые».

– В нашем крае тысячи семей, которые служат настоящим примером искренней любви и заботы. В которых сохраняют традиции, помогают близким в развитии талантов и трудятся на благо не только собственной семьи, но и способствуют развитию всего края и в конечном счете – всей страны, – добавил губернатор.

Хорошие дела

Сергей с красным дипломом окончил политех, работает главным инженером на котельном заводе «Росэнергопром» и содержит семью. Александра – выпускница АлтГПУ. «Моя специальность – педагог-психолог. Сразу после вуза родила первую дочку, потом дети стали прибавляться, а вместе с ними и домашние заботы. Всем говорю: я профессиональная мама. Но при этом сижу на шее у мужа», – смеется Онегова-Верещинская.

Будучи многодетной мамой, некоторое время назад она вовлеклась в различные общественно-социальные проекты, а в июне 2023 года создала автономную некоммерческую организацию «Добро – хорошо!». По словам Александры, сейчас ее актив составляют около 15 волонтеров-подростков и десяток взрослых.

Общественная организация «Добро – хорошо!» оказывает помощь нуждающимся семьям независимо от количества детей. Регулярно проводятся вещевые ярмарки по всему краю: первые акции проходили в барнаульских парках, затем были выезды в Шипуновский, Шелаболихинский, Мамонтовский районы, два раза звали в Заринск.

– Уже третий месяц мы получаем из Нижневартовска грузы по полторы тонны. На нас вышла организация, которая передает нам посылки. Там обалденные вещи, есть и совершенно новые. Мы это все перебираем и раздаем, ничего не залеживается, потому что и по линии соцзащиты поступает много заявок, – рассказывает руководительница АНО «Добро – хорошо!».

Иногда среди собранного попадаются вещи старые и ветхие. Но и им находится применение: приюту «Ласка» всегда требуются тряпки, подстилки для животных. А собаки, например, с удовольствием грызут старые изношенные ботинки.

Еще один большой проект – «Корзина помощи». Волонтеры встают у магазинов и предлагают людям поучаствовать в акции: положить любой купленный товар в корзину.

– Потом мы все это фасуем, формируем продуктовые наборы и передаем по заявкам нуждающимся семьям. Горожане откликаются и охотно участвуют в наполнении «Корзины помощи». Зачастую бывает так, что и в маленьком магазине набираем полные пакеты. Людей с добрым сердцем у нас много, – отмечает Александра Онегова-Верещинская.

Бывают и мероприятия, приуроченные к датам. Ко Дню матери АНО «Добро – хорошо!» организовала конкурс с голосованием в соцсетях, победительницы получили сертификаты на участие в фотосессии, поход в салон красоты. Больше 50 барнаульских ребятишек отправились на новогоднюю елку по договоренности с гимназией № 123, и около 300 сладких подарков было разослано по краю – в Славгород, Тюменцевский, Петропавловский и другие районы.

– Хочу сказать спасибо Дмитрию Васильевичу Ильиных, депутату городской думы, он безвозмездно предоставил помещения и под склад для вещей, и под наш инклюзивный ремесленный центр «Солнечный зайчик», где мы проводим мастер-классы для ребятишек – как здоровых, так и с ОВЗ. На базе этого ремесленного центра работает и инклюзивная продленка: мамочки могут оставить ребенка на несколько часов и уйти заниматься своими делами, – говорит Александра Онегова-Верещинская.

Домашние компромиссы

Александру в ее общественной деятельности поддерживает вся семья. Сергей, когда есть свободное время, помогает чем может. А дети активно волонтерят, особенно в это вовлеклась старшая дочь Ангелина, которой 16 лет. С осени к волонтерским делам она подтянула своих одноклассников: например, они все вместе собирали «Корзины помощи».

Ангелина учится в десятом классе. И хотя он с математическим уклоном, поступать в вуз девушка решила на юридический. «Хочу быть следователем по особо тяжким делам. Нравится логически размышлять, сопоставлять факты», – признается Ангелина.

Волонтерством она занялась еще в пятом классе. Постоянно участвовала в различных мероприятиях и конкурсах от Российского движения школьников, «Движения Первых», «Большой перемены», «РосПроса». Несколько раз выезжала на профильные краевые смены. Кстати, Ангелина первой в семье Онеговых-Верещинских побывала в Москве. Еще в 2019 году ее отметили в одном из конкурсов и в составе делегации Алтайского края пригласили на Кремлёвскую ёлку.

Постепенно к волонтерской деятельности подключаются и младшие сестры Ангелины: 13-летняя Наташа, 11-летняя Афанасия, и даже 6-летняя Маша ходит с мамой «на работу».

Глава семьи Сергей говорит, что поездка в Москву – это заслуга супруги. Награда за те добрые дела, что она вместе с единомышленниками совершает во благо своих земляков.

В семье Онеговых-Верещинских многое построено на взаимном уважении. Собственно, поэтому и фамилия двойная.

– Так сложилось, Александра хотела сохранить семейную историю, у них не осталось мужчин в роду. Конечно, мое самолюбие тоже взыграло, но нашли компромисс, – рассказывает Сергей.

По его словам, бывали и курьезы. Как-то на работе к Сергею в кабинет зашел клиент и сказал: «Мне нужен Онегов или Верещинский».

Предстоящая поездка в Москву для семьи имеет несколько подтекстов. Конечно же, хочется достойно представить свой регион, и поэтому была проделана немалая подготовительная работа. А кроме того, это чисто семейная история. Сергей Онегов-Верещинский вздыхает: время летит быстро, дети растут. Старшая Ангелина скоро станет студенткой, и еще неизвестно, в каком городе она будет учиться. Поэтому Онеговы-Верещинские очень ценят возможность отправиться в большое путешествие всей семьей. В столицу поедет и Наталья Владимировна, мама Александры.

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Взято отсюда.

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