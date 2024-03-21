Семья – самая драгоценная награда для супругов Роор

В отделе ЗАГС № 2 по городу Барнаулу супруги Роор Владимир Константинович и Раиса Львовна отметили одно из главных событий супружества – золотой юбилей совместной жизни. Все эти годы они прожили вместе в любви и согласии, сохранили любовь и уважение друг к другу. Свой трудовой путь юбиляры прошли на Барнаульском моторном заводе. Владимир Константинович отработал на нем 49 лет. Раиса Львовна много лет трудилась на заводе в должности бухгалтера. Оба пользовались большим уважением у коллег за профессионализм и ответственное отношение к делу. В столовой на предприятии и произошла их первая встреча, спустя год после которой они решили связать узами брака свой союз. Самой драгоценной наградой для юбиляров является их дружная семья. Они вырастили дочь Викторию и сына Сергея. У них две прекрасные внучки Полина и Маргарита. С большим удовольствием супруги помогают с воспитанием правнука Дениса. Со словами искреннего уважения к юбилярам обратился и поздравил глава администрации Октябрьского района города Барнаула Юрий Асеев. Начальник отдела ЗАГС Ольга Кухтицкая вручила поздравительное письмо Губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Взято отсюда.

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