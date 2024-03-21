реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Семья – самая драгоценная награда для супругов Роор

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Семья – самая драгоценная награда для супругов Роор

В отделе ЗАГС № 2 по городу Барнаулу супруги Роор Владимир Константинович и Раиса Львовна отметили одно из главных событий супружества – золотой юбилей совместной жизни. Все эти годы они прожили вместе в любви и согласии, сохранили любовь и уважение друг к другу. Свой трудовой путь юбиляры прошли на Барнаульском моторном заводе. Владимир Константинович отработал на нем 49 лет. Раиса Львовна много лет трудилась на заводе в должности бухгалтера. Оба пользовались большим уважением у коллег за профессионализм и ответственное отношение к делу. В столовой на предприятии и произошла их первая встреча, спустя год после которой они решили связать узами брака свой союз. Самой драгоценной наградой для юбиляров является их дружная семья. Они вырастили дочь Викторию и сына Сергея. У них две прекрасные внучки Полина и Маргарита. С большим удовольствием супруги помогают с воспитанием правнука Дениса. Со словами искреннего уважения к юбилярам обратился и поздравил глава администрации Октябрьского района города Барнаула Юрий Асеев. Начальник отдела ЗАГС Ольга Кухтицкая вручила поздравительное письмо Губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Взято отсюда.

новости республики алтай последние , вести алтай последние новости ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Погреб будет ломиться от картошки: раскрыт секрет большого урожая

 |  20 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Бывалые огородники рассказали о…

По ошибке начислили большую пенсию: важное заявление от Соцфонда…

 |  20 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В Социальном фонде России…

Полный запрет на использование дач зимой. Россиянам все объяснили

 |  20 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. С начала 2024 года…

Похолодание до -15 и ветер со снегом ожидаются в…

В утренние часы местами изморозь и туман В Алтайском крае…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp