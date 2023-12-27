Семья ветерана из Барнаула собрала новогоднюю посылку для участников специальной военной операции

Ветеран УФСИН России по Алтайскому краю Петр Иванович Сватков передал алтайским бойцам чай, сладости, термобелье, комплекты постельного белья и одеяла.

Источник фото: Катунь 24

Гуманитарную помощь участникам СВО семья оказывает уже в пятый раз. Дочь ветерана Светлана Храмцова рассказала, что их семья каждый месяц откладывает часть средств на покупку всего необходимого для бойцов.

«Это горе коснулось каждой семьи, если мы не сплотимся, не будем помогать мальчишкам, кто еще поможет, кроме нас. Мы многодетная семья. У нас деньги не лежат в чемоданах. Мы на это копим, откладываем, так сказать. Помаленечку, ежемесячно, чтобы помочь мальчишкам», — поделилась дочь Петра Ивановича Сваткова Светлана Храмцова.

В новогодней посылке: чай, сладости – к наступающему празднику, а также термобелье, комплекты постельного белья и одеяла.

«Когда заходишь в пункт приема, у них там коробки, коробки, пакеты. Они там естественно все раскладывают: медикаменты отдельно, консервы отдельно, печенье отдельно, вещи отдельно. В пункте приема очень много вещей всяких разных. Людей неравнодушных и желающих помочь нашим мальчишкам, нашим воинам очень много», — отметила дочь Петра Ивановича Сваткова Светлана Храмцова.

Труженик тыла Петр Иванович тем временем вспоминает голодные годы Великой Отечественной войны, когда с 12 лет наравне с отцом трудился в колхозе, а из еды была только картошка да горошница. Сладенького, говорит, хотелось – дети все-таки, но ничего не было.

«70 соток! Копали вручную, садили и на тележке потом возили домой. Накапывали по 1,2 тыс. ведер картошки, все съедали, потому что больше нечего было. Работа, какую только заставят, такую и работали. Практически на уровне взрослых. Нас не спрашивали – дети или не дети», — рассказал ветеран УФСИН России по Алтайскому краю Петр Сватков.

Петр Иванович всячески поддерживает волонтерскую деятельность своей семьи. Говорит, надо помогать нашим мальчишкам.

Взято отсюда.

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