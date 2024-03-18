Семиклассница пыталась устроить пожар на избирательном участке

Школьницу задержали с целью выяснения мотивов ее поступка

Горящая спичка / Фото: pixabay.com

В Краснодарском крае 13-летняя девочка пришла на избирательный участок со спичками и жидкостью для розжига и подожгла стол избирательной комиссии, пишет “Кубань Информ”.

“Огонь не успел повредить бюллетени и другие документы. На работу участка инцидент никак не повлиял”, – отмечает издание.

Школьницу задержали с целью выяснения мотивов ее поступка. С ней работают психологи.

Как сообщили на итоговом пресс-брифинге в региональной Общественной палате, столы на избирательном участке были покрыты скатертями с символикой выборов, и одну из них подожгла девочка.

новости Локтевский



Источник