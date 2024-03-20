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Семилетняя девочка лишилась ног и руки из-за неожиданной инфекции

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Семилетняя девочка лишилась ног и руки из-за неожиданной инфекции

Медицина. Операция Фото: pixabay.com

Родители не знают, как их дочка могла заразиться опасной инфекцией. Есть вероятность, что девочке, помимо перенесенных восьми операций, может потребоваться еще несколько

Семилетняя девочка из США лишилась обеих ступней и кисти правой руки из-за стрептококковой инфекции. По словам ее матери, это произошло менее чем за 12 часов после первых признаков заражения, передает Lenta.ru.

Болезнь Виктории Пастен-Моралес была неожиданной. Родители рассказали, что 29 февраля у нее поднялась температура, девочка стала жаловаться на боль. После у ребенка началась рвота, ее губы и руки стали синеть.

У девочки диагностировали заражение стрептококком группы А. В течение двух недель ей сделали восемь хирургических операций и ампутировали конечности.

Ранее сообщалось, что за три месяца в алтайском перинатальном центре “Дар” сразу у двух малышей диагностировали редкий порок сердца – аномалию отхождения левой коронарной артерии. Детей прооперировали, их жизни ничего не угрожает.

Взято отсюда

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