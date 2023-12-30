Семилетний мальчик получил подарок от президента Фото: t.me/onf_barnaul

Ребенок мечтает стать пилотом, поэтому попросил у главы государства в подарок радиоуправляемый вертолет. Его желание исполнилось перед Новым годом

Семилетний Игорь из Бийска во время прямой линии попросил подарок у президента РФ Владимира Путина и получил его накануне Нового года, сообщает “Народный фронт | Алтайский край”.

Свою просьбу главе государства мальчик писал из больницы. Из-за болезней ему много времени приходится проводить в больничных палатах.

28 декабря в гости к мальчику пришла член регштаба НФ, мастер спорта по лыжным гонкам, чемпионка Паралимпийских игр Татьяна Ильюченко. Она принесла Игорю подарок, о котором он мечтал – вертолет на радиоуправлении.

“Пожелала ему от всех нас здоровья! Сказала, что и другое его желание обязательно должно сбыться – мальчик хочет стать пилотом!”, – говорится в сообщении ОНФ.

Сам ребенок был очень рад подарку, и поблагодарил главу государства за сюрприз.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин созвонился с 11-летним Никитой Мирошниченко, чье желание он исполнил в рамках акции “Елка желаний”. Глава государства поинтересовался впечатлениями мальчика от прогулки по Эрмитажу.

Взято отсюда